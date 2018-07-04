РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Авиаэксперт: Ту-160 – грозный защитник нашей территории

(обновлено: 15:57 04.07.2018)
0130
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160Сверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Рекорд ракетоносцев семейства "Ту" по дальности и продолжительности полета 2010 года до сих пор не побит, сообщили в Минобороны. В эфире радио Sputnik авиаэксперт Виктор Прядка рассказал об уникальных особенностях этих самолетов.

Рекорд дальности и продолжительности полета в 2010 году установили два ракетоносца Ту-160, преодолев около 20 тысяч километров почти за сутки, это достижение до сих пор остается уникальным, следует из материалов "Книги рекордов Вооруженных сил РФ", опубликованной на сайте Минобороны.

"Девятого июня 2010 года два ракетоносца Ту-160 6950-й авиабазы, ныне 121-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, город Энгельс, поставили рекорд дальности и продолжительности полета, преодолев почти 20 тысяч километров за 24 часа 24 минуты. Дольше на самолетах подобного класса не летал никто", – говорится в материалах "Книги рекордов".

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 в воздухе
© РИА Новости / Сергей Скрынников
Перейти в фотобанк
Военный эксперт: настало время использовать самолет Ту-160 по назначению
Как отмечается, полет проходил в удаленных районах вдоль северного побережья Канады, над акваторией Северного Ледовитого океана и нейтральными водами Тихого океана. Взлет и посадка самолетов производились на аэродроме базирования Энгельс. Летные экипажи совершили две дозаправки топливом в воздухе от четырех самолетов Ил-78 с аэродромов Тикси и Украинка.

Кроме того, рекордным стал полет в 2010 году двух ракетоносцев Ту-95МС. Эти самолеты впервые преодолели 28 тысяч километров и провели в воздухе более 40 часов.

"С 28 по 29 июля 2010 года двумя ракетоносцами Ту-95МС 6952-й авиабазы, ныне 182-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк 326-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, город Украинка, впервые выполнен полет на максимальную дальность и продолжительность. Самолеты преодолели 28 тысяч километров и провели в воздухе 42 часа 17 минут", – говорится в материалах.

Отмечается, что полет проходил в районе северо-восточной части Атлантического океана с пересечением Северного Ледовитого океана и выходом в акваторию западной части Тихого океана. Взлет состоялся на оперативном аэродроме Воркута, а посадка на аэродроме Украинка. За время полета экипажи совершили четыре дозаправки топливом в воздухе – три встречных и одну попутную – от восьми самолетов Ил-78 с аэродромов Оленегорск, Воркута, Анадырь и Украинка.

В эфире радио Sputnik генеральный директор компании "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка отметил, что самолеты  семейства "Ту" имеют огромный потенциал, в частности Ту-160 – за счет его уникальной конструкции. 

"Самолет, по сути, венчает пирамиду развития авиационной техники не только у нас в стране, но, наверное, и в мире. В свое время он создавался в противовес американскому В-1В, но наши специалисты сделали самолет с большими возможностями по грузоподъемности и по дальности полета. Машина способна поднимать заряды массой до 25 тонн, и эта значительная нагрузка может быть доставлена, в условиях дозаправки, практически в любую точку нашей планеты. Самолет обладает сверхзвуковой скоростью, что позволяет избежать столкновения с системой ПВО противника. Аэродинамическое совершенство самолета – значительное, крыло имеет изменяемую геометрию. Когда создавался самолет, конструкторы КБ Туполева имели огромный опыт, поэтому самолет получился очень удачным. Ту-160 является грозным защитником нашей территории. А его рекорд говорит о том, что у самолета есть потенциал для дальнейшего развития: возможность использовать современное радиоэлектронное оборудование, а также специальные электронные системы, которые способны скрыть его с экранов радаров потенциального противника", – сказал Виктор Прядка.           

Cтратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
Военный политолог о полете Ту-160: на Западе создают шумиху для обывателя
"Книга рекордов Вооруженных сил РФ" – уникальный информационный ресурс Минобороны, рассказывающий о событиях, результатах, месте, дате и времени рекордов российской армии. Цифровой ресурс будет постоянно обновляться с учетом новых военных достижений, включая выполнение военнослужащими всех видов и родов войск специальных задач, отмечают в военном ведомстве.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
06 июля 17:00
-
Уругвай
-
Франция
06 июля 21:00
-
Бразилия
-
Бельгия
07 июля 17:00
-
Швеция
-
Англия
07 июля 21:00
-
Россия
-
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
06 июля 17:00
-
Уругвай
-
Франция
06 июля 21:00
-
Бразилия
-
Бельгия
07 июля 17:00
-
Швеция
-
Англия
07 июля 21:00
-
Россия
-
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена