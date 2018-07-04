Авиаэксперт: Ту-160 – грозный защитник нашей территории

Рекорд ракетоносцев семейства "Ту" по дальности и продолжительности полета 2010 года до сих пор не побит, сообщили в Минобороны. В эфире радио Sputnik авиаэксперт Виктор Прядка рассказал об уникальных особенностях этих самолетов.

Рекорд дальности и продолжительности полета в 2010 году установили два ракетоносца Ту-160, преодолев около 20 тысяч километров почти за сутки, это достижение до сих пор остается уникальным, следует из материалов "Книги рекордов Вооруженных сил РФ", опубликованной на сайте Минобороны.

"Девятого июня 2010 года два ракетоносца Ту-160 6950-й авиабазы, ныне 121-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, город Энгельс, поставили рекорд дальности и продолжительности полета, преодолев почти 20 тысяч километров за 24 часа 24 минуты. Дольше на самолетах подобного класса не летал никто", – говорится в материалах "Книги рекордов".

Как отмечается, полет проходил в удаленных районах вдоль северного побережья Канады, над акваторией Северного Ледовитого океана и нейтральными водами Тихого океана. Взлет и посадка самолетов производились на аэродроме базирования Энгельс. Летные экипажи совершили две дозаправки топливом в воздухе от четырех самолетов Ил-78 с аэродромов Тикси и Украинка.

Кроме того, рекордным стал полет в 2010 году двух ракетоносцев Ту-95МС. Эти самолеты впервые преодолели 28 тысяч километров и провели в воздухе более 40 часов.

"С 28 по 29 июля 2010 года двумя ракетоносцами Ту-95МС 6952-й авиабазы, ныне 182-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк 326-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, город Украинка, впервые выполнен полет на максимальную дальность и продолжительность. Самолеты преодолели 28 тысяч километров и провели в воздухе 42 часа 17 минут", – говорится в материалах.

Отмечается, что полет проходил в районе северо-восточной части Атлантического океана с пересечением Северного Ледовитого океана и выходом в акваторию западной части Тихого океана. Взлет состоялся на оперативном аэродроме Воркута, а посадка на аэродроме Украинка. За время полета экипажи совершили четыре дозаправки топливом в воздухе – три встречных и одну попутную – от восьми самолетов Ил-78 с аэродромов Оленегорск, Воркута, Анадырь и Украинка.

В эфире радио Sputnik генеральный директор компании "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка отметил, что самолеты семейства "Ту" имеют огромный потенциал, в частности Ту-160 – за счет его уникальной конструкции.

"Самолет, по сути, венчает пирамиду развития авиационной техники не только у нас в стране, но, наверное, и в мире. В свое время он создавался в противовес американскому В-1В, но наши специалисты сделали самолет с большими возможностями по грузоподъемности и по дальности полета. Машина способна поднимать заряды массой до 25 тонн, и эта значительная нагрузка может быть доставлена, в условиях дозаправки, практически в любую точку нашей планеты. Самолет обладает сверхзвуковой скоростью, что позволяет избежать столкновения с системой ПВО противника. Аэродинамическое совершенство самолета – значительное, крыло имеет изменяемую геометрию. Когда создавался самолет, конструкторы КБ Туполева имели огромный опыт, поэтому самолет получился очень удачным. Ту-160 является грозным защитником нашей территории. А его рекорд говорит о том, что у самолета есть потенциал для дальнейшего развития: возможность использовать современное радиоэлектронное оборудование, а также специальные электронные системы, которые способны скрыть его с экранов радаров потенциального противника", – сказал Виктор Прядка.

"Книга рекордов Вооруженных сил РФ" – уникальный информационный ресурс Минобороны, рассказывающий о событиях, результатах, месте, дате и времени рекордов российской армии. Цифровой ресурс будет постоянно обновляться с учетом новых военных достижений, включая выполнение военнослужащими всех видов и родов войск специальных задач, отмечают в военном ведомстве.

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