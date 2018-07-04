Эксперт: позиция Польши по "Северному потоку-2" вредит интересам ЕС

Евросоюз не нуждается в строительстве газопровода "Северный поток-2", заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в ходе дебатов в Европарламенте.
Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление премьер-министра Польши.
"Это мнение на сегодняшний день польского истеблишмента, которое они повторяют чуть ли не ежедневно. Но это никак не соотносится с интересами других стран Евросоюза с точки зрения их энергетической безопасности и экономического развития. Так что если Польша готова переплачивать, хотя бы на словах, за энергоносители, получая при этом значительные дотации от ЕС, то в целом для Евросоюза, особенно для стран-доноров, таких как Германия или Франция, это неприемлемый путь, поскольку он подрывает их экономическое развитие и вредит их потребителям, их гражданам", – сказал Алексей Гривач.
Кроме Польши, против реализации "Северного потока-2" выступают, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, имеющие планы относительно экспорта в Европу своего СПГ, Латвия и Литва.
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