Эксперт: позиция Польши по "Северному потоку-2" вредит интересам ЕС

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил в Европарламенте, что Евросоюз не нуждается в газопроводе "Северный поток-2". Эксперт Алексей Гривач в эфире радио Sputnik рассказал, как соотносится мнение Варшавы с позицией главных стран-доноров в ЕС.

Евросоюз не нуждается в строительстве газопровода "Северный поток-2", заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в ходе дебатов в Европарламенте.

"Евросоюз не нуждается в "Северном потоке-2", – заявил Моравецкий, вновь подчеркнув, что газопровод – "не экономический, а политический проект, который дает России инструмент влияния не только на европейскую экономику, но и на политику".

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление премьер-министра Польши.

"Это мнение на сегодняшний день польского истеблишмента, которое они повторяют чуть ли не ежедневно. Но это никак не соотносится с интересами других стран Евросоюза с точки зрения их энергетической безопасности и экономического развития. Так что если Польша готова переплачивать, хотя бы на словах, за энергоносители, получая при этом значительные дотации от ЕС, то в целом для Евросоюза, особенно для стран-доноров, таких как Германия или Франция, это неприемлемый путь, поскольку он подрывает их экономическое развитие и вредит их потребителям, их гражданам", – сказал Алексей Гривач.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.

Кроме Польши, против реализации "Северного потока-2" выступают, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, имеющие планы относительно экспорта в Европу своего СПГ, Латвия и Литва.

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