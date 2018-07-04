Эксперт о ситуации с "Натали Турс": туристам за рубежом волноваться не надо

Все туристы "Натали Турс" за рубежом имеют обратные билеты, сообщили в ассоциации "Турпомощь". Член президиума Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян разъяснил в эфире радио Sputnik ситуацию, в которой оказались клиенты туроператора.

Все туристы "Натали Турс", находящиеся за рубежом, имеют обратные билеты, компания не обращалась в "Турпомощь", сообщил РИА Новости директор этой ассоциации Александр Осауленко.

В среду "Натали Турс" сообщила, что ее структура – ООО "Панорама Тур" – аннулирует туристические поездки на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года включительно. "Панорама тур" с 30 июня прекратила чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион.

""Натали Турс" не обращалась за помощью к ассоциации "Турпомощь". Мы знаем, что все туристы, находящиеся за рубежом, они все с обратными билетами", – сказал Осауленко.

В понедельник глава "Натали Турс" Владимир Воробьев сообщил, что сотрудничество с "Натали Турс" прекратила принимающая в Испании сторона – компания W2Meet. В последующие дни появилась информация о проблемах у туристов "Натали Турс" также в Турции и на Кубе.

Больше неприятностей у тех, кто должен вылетать на отдых, чем у тех, кто уже за границей, сказал в эфире радио Sputnik член президиума Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.

"Ситуация крайне неприятная, "Натали Турс" – оператор с 25-летней историей. Туристам, которые сейчас за границей, волноваться не надо. Они все вернутся в срок в город, из которого вылетали. Возвратные билеты оплачены для всех туристов, с возвращением домой у них проблем не будет. Если вдруг отели попытаются взять деньги еще раз, ни в коем случае не надо платить вторично. Надо звонить в соответствующее консульство России, консульства активно вмешиваются, звонят в отель. Ни один отель не хочет портить репутацию. Как правило, отели, которые попросили у туристов деньги вторично, потом отказались от своих требований. Намного больше неприятностей ждет туристов, которые сейчас находятся в России и которые только должны куда-то вылететь. Это в чистом виде страховой случай. Людям, которые оплачивали туры, надо обращаться в страховую компанию", – сказал Алексан Мкртчян.

Туроператор "Натали Турс" был основан в 1992 году, его владельцами считаются Владимир и Наталия Воробьевы. В 2000-е годы компания была одним из крупнейших российских туристических операторов, ее основным направлением являлась Испания.

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