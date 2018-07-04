Мнение: из ООН звучит "призыв" об изменении тренда на санкции

Антироссийские санкции сильнее всего ударили по Евросоюзу, заявили в ООН. В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Солонников высказал мнение, что в Организации Объединенных Наций отметили новый негативный тренд во взаимоотношениях между странами.

Санкции, введенные западными странами против России, сильнее всего ударили по Евросоюзу, заявил в интервью РИА Новости спецдокладчик ООН по вопросу негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири.

Для самой России санкции стали стимулом развивать производство продукции, которую привыкли покупать в Европе, в первую очередь сельхозтоваров.

"И когда я был с визитом в Брюсселе, генеральный секретарь Европейской федерации производителей сельскохозяйственной продукции сказал мне, что им не компенсировали потери от закрытия российского рынка и это нечестно, что маленькие фермерские хозяйства в Европе должны расплачиваться за политические противоречия между ЕС и Россией", – сказал Джазаири.

Он подчеркнул, что Россия адаптировалась к санкциям, тогда как наибольшие потери потерпел европейский рынок. Однако теперь Европа столкнулась с так называемыми вторичными санкциями, а европейские компании – с новыми требованиями вести свой бизнес в соответствии с законодательством США.

"Проблемы крупных стран, вводящих санкции друг против друга, заключаются в том, что они – часть цепочки продукции, которая уже глобализирована", – сказал Джазаири, добавив, что введенные в том числе против Москвы санкции затрагивают и американских производителей.

"Этот подход устарел. И вы не можете ударить по России так, чтобы не ударить по самим себе", – подчеркнул собеседник агентства.

Джазаири также выразил уверенность, что необходимо проводить тщательное исследование влияния санкций не только на страну, против которой они вводятся, но и на собственные и мировые рынки. По его мнению, такие исследования не проводили при введении санкций против России, которые приняли из политических мотивов.

В эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников высказал мнение, что в ООН отметили новый негативный тренд во взаимоотношениях между странами.

"Очень важно, что все это было озвучено в ООН. Мы входим в новый этап мировой конфигурации, когда взаимоотношения между странами строятся не только в рамках поиска путей взаимодействия, партнерства, расширения сотрудничества, а все большего и большего взаимного ограничения. Это мировой тренд сегодня, и санкции между ЕС, США и Россией – это элемент этого "большого пазла". То, что прозвучало от спецдокладчика ООН – это призыв к изменению этого тренда, это попытка договориться о том, что данное направление развития международных взаимоотношений будет, наконец, пройдено, будет нивелировано. Поскольку есть целый ряд крупных международных игроков, которые считают, что данное направление крайне опасно для всей мировой ситуации – экономической и политической, и может привести к большому кризису", – сказал Дмитрий Солонников.

По его словам, важно, что представитель ООН поднял этот вопрос.

"Если большую часть санкционных инициатив выдвигали Соединенные Штаты, то потеряли от санкций, прежде всего, европейские партнеры, а не сами США. То есть тут очень интересная игра, когда, вводя определенные механизмы в действие, пострадавшими выступает не та сторона, которая их инициирует, а третьи лица – партнеры этой стороны. США играют одновременно и против России, и против ЕС, пытаются усилить себя, вводя новое правило игры, в которой пострадавшими являются не они, а другие участники. И вот это воспринимается сейчас как негативный тренд общемировой политики, именно поэтому страны выступают против продолжения санкций", – считает политолог.

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