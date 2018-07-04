Политолог: в оценке Гриценко истории с Бабченко есть здравое зерно

Список 47 жертв, которых якобы хотели убить заказчики покушения на журналиста Аркадия Бабченко, составлен в Киеве под патронатом президента Украины Петра Порошенко, а чтобы обвинять в этом ФСБ, "нужно быть идиотом", заявил бывший министр обороны страны Анатолий Гриценко в эфире телеканала NewsOne.
Политик поставил под сомнение разумность обвинений Киева в адрес ФСБ, что спецслужба якобы готовила покушение на 47 журналистов на Украине, включая Бабченко.
По его словам, Киев подготовил "список жертв", чтобы запугать журналистов перед выборами президента Украины и сделать их зависимыми от власти.
В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо прокомментировал это заявление.
"Действительно, можно согласиться с Гриценко – очевидно, что вся эта история с Бабченко – это некачественная инсценировка СБУ и президента Петра Порошенко. Конечно, Гриценко занимает оппозиционную нишу в украинской политике, но в его заявлении есть здравое зерно: эта инсценировка преследовала как внешнеполитические, так и внутриполитические цели. Киев уже давно запугивает украинское журналистское сообщество, и этот список – не первое тому доказательство. Я лично знаю журналистов и политологов, на которых совершались покушения. И эти люди, кстати, не сразу сообщали в СМИ об этих инцидентах, а некоторые и вовсе молчат. После госпереворота 2014 года давление на журналистское сообщество на Украине было в разы увеличено, а в самом сообществе нет единства, когда власть преследует того или иного журналиста. Достаточно вспомнить историю с (руководителем портала РИА Новости Украина) Кириллом Вышинским и десятком других журналистов, которые находятся под прессом украинской власти", – сказал Иван Мезюхо.
Действия украинских спецслужб раскритиковал ряд международных организаций. В частности, инсценировку убийства Бабченко осудили в ОБСЕ, Европарламенте, Международной федерации журналистов и "Репортерах без границ".
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