Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и Китая в космосе

Россия и Китай обсудят возможность создания совместной космической станции. В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт отметил, что исследование космоса не может быть чисто национальной задачей.

Делегация космической администрации Китая проведет с "Роскосмосом" переговоры о возможности создания совместной орбитальной станции, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Визит делегации в Москву планируется в конце этой недели. С китайскими коллегами будет обсуждаться вопрос сотрудничества в области пилотируемых программ", – уточнил собеседник.

По его словам, китайскую сторону, которая в ближайшие годы планирует приступить к строительству многомодульной космической станции, интересует российский опыт длительных космических полетов и строительства крупных космических объектов.

Помимо этого, у Пекина нет ряда важных технологий, и он готов предложить свое партнерство в обмен на них.

Ранее "Роскосмос" и национальная космическая администрация Китая договорились значительно расширить сотрудничество в проектах изучения Луны и создания совместных орбитальных группировок. Исполнительный директор "Роскосмоса" по бизнесу и коммерциализации Антон Жиганов заявлял, что Россия рассчитывает на сотрудничество с Китаем в создании сверхтяжелой ракеты. Это подтвердил и генеральный секретарь китайской национальной космической администрации Юйлун Тянь.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в эфире радио Sputnik оценил значимость предстоящих переговоров о создании совместной космической станции.

"Это давно затевалось. Будем надеяться, что все получится. Китайцы в каком-то смысле в силу позиции американцев находятся в некоей изоляции, даже под санкциями. Уже много лет американцы делают все, чтобы воспрепятствовать развитию там этого направления науки и техники. Например, из-за санкций США Китай не может продавать свои запуски. Хотя возможности у Китая сейчас очень большие, но выйти на рынок пусковых услуг он не может. Это относится вообще к технологиям в космическом пространстве. Китайцы ищут других партнеров, и следствием этих поисков в значительной мере является то сотрудничество, которое пытаются развить наши страны. В создании орбитальных станций Китай оказался позади остальных участников процесса. Тем не менее, какие-то успехи у них есть: они запустили небольшую орбитальную станцию, которая состояла фактически из двух модулей. Есть планы расширения этой станции", – рассказал Натан Эйсмонт.

Он добавил, что есть и некоторые препятствия, однако они преодолимы.

"Есть и препятствия технического плана к налаживанию сотрудничества. Китайцы для своих орбитальных станций выбрали орбиты несколько иного наклонения. Если сейчас запланировать стыковку с китайскими станциями, будут определенные проблемы. Но такого рода проблемы были в свое время и между США и СССР, и это удалось преодолеть. Перспективы просматриваются весьма серьезные. Такого рода обмен был бы полезен для всех. Исследование космического пространства не может быть чисто национальной задачей, в этом участвует, скажем пафосно, все человечество. Так что очень хорошо, что сейчас это сотрудничество получит новый толчок", – отметил Натан Эйсмонт.

Китай в 2011 году стал третьей страной после СССР и США, запустившей свою орбитальную станцию. "Тянгун-1" ("Небесный дворец-1"), которая недавно сошла с орбиты, была аналогична советским станциям серий "Алмаз" и "Салют" и предназначена для отработки процессов стыковки с космическими кораблями и тестирования систем автономного жизнеобеспечения космонавтов. "Тянгун-1" посетили три экспедиции — в 2011, 2012 и 2013 годах. В 2016 году связь со станцией была потеряна. Тогда же Китай запустил станцию "Тянгун-2". Как и первая, она посещаемая, а не постоянно обитаемая.

В 2020 году Китай планирует начать строительство многомодульной станции. У нее должно быть три отсека и два стыковочных узла для космических кораблей или добавления новых модулей.

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