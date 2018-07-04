Политолог: внимание к Дальнему Востоку будет только возрастать

Строительство моста на Сахалин может начаться в 2021 году, сообщил на Международном геотехническом симпозиуме в Южно-Сахалинске заместитель главного инженера Дальневосточной железной дороги Сергей Дрокин.
По его словам, оно продлится пять лет и начнется после решения властей. Ранее Дрокин рассказал, что технико-экономическое обоснование проекта будет готово в декабре, после чего его представят федеральному правительству.
Доктор политических наук, профессор Кемеровского государственного университета Сергей Бирюков в эфире радио Sputnik оценил идею проекта.
"Я думаю, опыт возведения Крымского моста поможет как в плане извлечения положительных уроков, так и в плане изучения тех проблем, с которыми мы там столкнулись. Понятно, что внимание к Дальнему Востоку со стороны центра сейчас будет только нарастать и в плане публичного менеджмента, и в плане инфраструктуры. Я думаю, идея строительства моста на Сахалин – это часть долгосрочного проекта, часть видения нашим руководством будущего этого региона", – сказал Сергей Бирюков.
В ходе "прямой линии" 7 июня Владимир Путин отметил важность моста для жителей Сахалина. По его словам, необходимо оценить проблему с разных сторон: экономической эффективности, загрузки этого моста, геополитических обстоятельств, необходимости развития инфраструктуры.