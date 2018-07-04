Политолог: внимание к Дальнему Востоку будет только возрастать

Стали известны возможные сроки строительства моста на Сахалин. Внимание к этому региону – показатель долгосрочной политики государства, считает политолог Сергей Бирюков. Такое мнение он выразил в эфире радио Sputnik.

Строительство моста на Сахалин может начаться в 2021 году, сообщил на Международном геотехническом симпозиуме в Южно-Сахалинске заместитель главного инженера Дальневосточной железной дороги Сергей Дрокин.

По его словам, оно продлится пять лет и начнется после решения властей. Ранее Дрокин рассказал, что технико-экономическое обоснование проекта будет готово в декабре, после чего его представят федеральному правительству.

Железнодорожный мост планируется возвести в самом узком месте Татарского пролива, отделяющего Сахалин от материка. Мост станет частью будущей 580-километровой железной дороги между селом Селихино Хабаровского края и сахалинским поселком Ныш. Сейчас грузы между островом и материком перевозятся по паромной переправе Ванино – Холмск, движение которой зависит от погодных условий.

Доктор политических наук, профессор Кемеровского государственного университета Сергей Бирюков в эфире радио Sputnik оценил идею проекта.

"Я думаю, опыт возведения Крымского моста поможет как в плане извлечения положительных уроков, так и в плане изучения тех проблем, с которыми мы там столкнулись. Понятно, что внимание к Дальнему Востоку со стороны центра сейчас будет только нарастать и в плане публичного менеджмента, и в плане инфраструктуры. Я думаю, идея строительства моста на Сахалин – это часть долгосрочного проекта, часть видения нашим руководством будущего этого региона", – сказал Сергей Бирюков.

Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины XX века. Проект строительства тоннеля задумывался еще в 1950-х годах, но тогда реализовать его не получилось. В 2007-м вопрос о соединении берегов мостом или тоннелем подняли вновь.

В ходе "прямой линии" 7 июня Владимир Путин отметил важность моста для жителей Сахалина. По его словам, необходимо оценить проблему с разных сторон: экономической эффективности, загрузки этого моста, геополитических обстоятельств, необходимости развития инфраструктуры.