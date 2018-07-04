Политолог рассказал, зачем в Белом доме делают заявления о Крыме

В Белом доме заявили об отказе США признать воссоединение Крыма с Россией. То, что такие заявления звучат перед российско-американским саммитом – не случайно, отметил в эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил во вторник, что США не признают "попыток России аннексировать Крым".

Президент США Дональд Трамп ранее, отвечая на вопрос журналистов о возможности признания воссоединения Крыма с Россией, сказал: "Посмотрим".

"Мы совершенно не признаем попытку России аннексировать Крым", — заявил Гидли журналистам.

По информации издания BuzzFeed, в июне на саммите G7 в Канаде Трамп якобы сказал, что считает Крым российским, потому что там живет русскоязычное население. В Белом доме тогда не стали опровергать эту информацию.

В свою очередь пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания Трампа, заявил, что этого вопроса нет на повестке переговоров президента России Владимира Путина с зарубежными коллегами, в том числе с американским лидером. Встреча Путина и Трампа запланирована на 16 июля в Хельсинки.

В эфире радио Sputnik политолог, журналист Юрий Светов объяснил заявления из Вашингтона.

"Я думаю, что в людях, которые окружают Трампа, нет единства. Мы слышим разные точки зрения и заявления. Была даже информация, что поручение о подготовке встречи Трампа с Путиным было фактически блокировано сотрудником Белого дома. Поэтому сейчас, я думаю, рассматриваются все вопросы торга, вбрасываются разные вариации того, как могут развиваться события – проверяют нашу реакцию, общественное мнение в США. Сейчас приезжала делегация конгрессменов, прошли переговоры, они сами увидели, оценили, как общество относится к разного рода вопросам. На это накладываются предстоящие выборы в конгресс, смена значительного количества губернаторов. Трампу нужна победа, и ради нее он будет маневрировать и проверять, как реагирует общественное мнение", – сказал Юрий Светов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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