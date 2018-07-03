"Куколка марионетка". Политолог о словах Порошенко про вступление в ЕС

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о планах страны вступить в ЕС до 2025 года. Комментируя эти планы в эфире радио Sputnik, политолог Дмитрий Юрьев поделился мнением о том, от кого реально зависит их исполнение.

Украина стремится стать членом Евросоюза до 2025 года, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Мы искренне желаем, чтобы в 2025 году, преодолев все препятствия и найдя все компромиссы, Сербия стала членом ЕС. Хочу подчеркнуть, что такая же цель и у украинского народа", — заявил Порошенко в ходе совместного брифинга с президентом Сербии Александром Вучичем.

Киев долгое время добивался предоставления Украине перспективы членства в ЕС. Украинская сторона настаивала на включении этой ремарки в соглашение об ассоциации, однако этого не произошло. Руководство Украины постоянно декларирует, что курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию является неизменным, и рассчитывает, что в будущем страна все же станет членом ЕС.

В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Юрьев отметил, что планы Киева по вступлению в ЕС целиком зависят от воли Запада.

"Все заявления Порошенко имеют чисто звуковое значение, поскольку не может что-то заявлять тот, кто не является субъектом. Это в чистом виде "куколка марионетка" Запада, и Запад ее устами может говорить, что угодно: и что она вступит в ЕС, и что она уже в Евросоюзе и так далее. Но на самом деле все зависит от воли Запада: будет ему выгода от этого или нет. На данный момент кажется, что чем больше укрепляется Украина на своем пути в Европу, тем невыгоднее Европе ее туда пускать, тем более обременительным приобретением она становится. Так что, думаю, чем больше уверенности будет проявлять господин Порошенко, тем меньше реальная вероятность у него куда-либо вступить, кроме того, во что он всегда вступает по своему обыкновению", — сказал Дмитрий Юрьев.

Ранее еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан заявил, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.



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