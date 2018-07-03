Адвокат прокомментировал решение ЕСПЧ по советским облигациям

ЕСПЧ обязал Россию выплатить долг по советским облигациям. В эфире радио Sputnik эксперт по международному праву Владислав Оршев высказал мнение, что это решение является чисто техническим.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить задолженность Советского Союза по премиальным облигациям государственного внутреннего выигрышного займа, выпущенным в 1982 году. В опубликованном на сайте суда документе отмечается, что Россия после распада СССР обязалась рассчитаться по задолженности держателям облигаций, однако не исполнила взятые на себя обязательства.

"Сегодня в решении по делу "Волокитин и другие против России" ЕСПЧ единогласно признал нарушение статьи 1 протокола №1 европейской конвенции по правам человека в отношении некоторых участников", – говорится в документе.

Суд постановил, что России необходимо уплатить различные суммы трем из 15 заявителей, а также в качестве возмещения морального ущерба выделить каждому из них дополнительно по 1800 евро.

Остальным истцам ЕСПЧ постановил возместить судебные издержки суммой от 30 до 1500 евро.

В эфире радио Sputnik адвокат, эксперт по международному праву Владислав Оршев высказал мнение, что решение ЕСПЧ является чисто техническим.

"Нужно понимать, что решения ЕСПЧ принимаются не за один месяц, а иногда даже не за одно десятилетие. Поэтому решение вряд ли связано с какими-то конкретными событиями, просто такая вот неспешная процедура у Европейского суда по правам человека. Обращу внимание на то, что дело "Волокитин и другие против России" (там 15 заявителей) было рассмотрено на основании статьи 1 протокола №1 "О защите права собственности". Россия признала свои долги по облигациям 1982 года, просто не до конца была отработана процедура выплаты долга данным гражданам. И на это в своем решении обратил внимание ЕСПЧ. Он обратился к Совету Европы о том, чтобы обсудить механизм выплат по долгам, которые, подчеркиваю, Российской Федерацией признаны. Поэтому я склоняюсь к тому, что суд вынес во многом техническое решение. Что касается прецедента, то я не стал бы связывать с этим далеко идущие выводы, связанные, например, с компенсацией по долгам Сберегательного банка СССР по другим вкладам", – сказал Владислав Оршев.