"Большая куролесица". Аналитик об угрозе Киева арестовать активы "Газпрома"

Украина пригрозила России арестом акций "Северного потока-1". В эфире радио Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал планы украинской стороны.

На Украине ищут новые способы взыскать с России 2,6 млрд долларов. Как заявила член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева, Киев может арестовать акции "Северного потока-1".

По словам Яковлевой, Украина может нанести "болезненный удар" Кремлю. Так, она напомнила о победе Киева в Стокгольмском арбитраже и сообщила, что Украина обратилась к Европейской исполнительной службе.

"Считаю, что мы можем арестовать акции "Северного потока-1", примерно 35 процентов. Российская Федерация в лице "Газпрома" обладает 51 процентом. От них 35 процентов мы можем арестовывать и возмещать в пользу Украины", – уточнила она.

В Киеве не исключают, что пойдут по тому же пути и в отношении других исков против России.

"Если Европа объединится и выскажет единую позицию, думаю, России нечего будет делать", – выразила надежду на благополучный для Киева исход дела Яковлева.

В эфире радио Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков прокомментировал планы украинской стороны.

"Украина пытается арестовывать все газопроводные активы, которые есть у "Газпрома" на территории ЕС, руководствуясь решением Стокгольмского арбитража. Но проблема для Украины в том, что апелляционный суд Швеции постановил, что пока он полностью замораживает это решение. Поэтому схема такая: "Нафтогаз" приходит в какую-то страну, подает заявку на арест имущества "Газпрома", дальше приходит "Газпром" и показывает решение шведского суда, и любая европейская инстанция признает, что арестовывать имущество "Газпрома" не может. И так продолжается большая куролесица", – сказал Игорь Юшков.

Он отметил, что при этом Киев делает акцент на том, что арестовывает именно газопроводные активы "Газпрома". И эта позиция не в пользу Украины, считает эксперт.

"Киев показывает, мол, ему неважны деньги, ему важно заблокировать обходные газопроводы. А это уже превышение полномочий истца. Он коверкает смысл решения арбитража, демонстрирует, что хочет сорвать поставки российского газа в Европу и, по сути, ударить по европейской экономике. Вряд ли это позитивно скажется на имидже Украины и "Нафтогаза" в частности, на европейском газовом рынке", – заключил Игорь Юшков.

"Газпром" и "Нафтогаз" вели в Стокгольмском арбитраже спор о контрактах на поставку и транзит голубого топлива. По иску о контрактах на поставки суд обязал украинскую компанию выплатить российскому концерну более 2 млрд долларов. Однако второе решение, по иску о контрактах на транзит, арбитраж вынес в пользу "Нафтогаза". После того, как арбитры произвели зачет встречных требований, получилось, что "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 млрд.

Российский концерн обжаловал это решение и заявил, что расторгает контракты с "Нафтогазом".

В конце мая Украина объявила, что начала процедуру принудительного взыскания средств и что суд поддержал ее ходатайство об аресте акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

"Газпром" 13 июня добился в апелляционном суде шведского округа Свеа приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" попытался отменить этот вердикт, но суд посчитал его аргументы неубедительными.

"Северный поток-1" – магистральный газопровод между Россией и Германией, проложенный по дну Балтийского моря и введенный в эксплуатацию в 2011-м (первая нитка) и 2012 (вторая нитка) году. Ежегодно поставляет почти 62 млрд кубических метров сырья. Оператор – Nord Stream AG. Как и в ситуации с возведением "Северного потока-2", у первого проекта было много противников. Против его реализации активно выступали страны – транзитеры российского газа, а также балтийские государства.

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