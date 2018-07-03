Политолог рассказал, почему Польша опасается потепления отношений РФ и США

В Варшаве обеспокоены возможностью перезагрузки отношений России и США. В эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров высказал мнение, что встреча российского и американского лидеров может разрушить "воздушные замки" польских властей.

Возможность перезагрузки отношений России и США после встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа вызывает беспокойство, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

"В целом переговоры, желание президента Владимира Путина убедить президента Трампа изменить политику не заслуживает критики, но посмотрим, какой будет эффект", – заявил Чапутович, которого цитирует агентство PAP.

Министр отметил, что говорить о возможных результатах встречи пока преждевременно. Он также добавил, что в Варшаве рады, что Европа и США поддерживают антироссийские санкции.

Встреча Путина и Трампа должна состояться в Хельсинки 16 июля.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров рассказал, с чем, по его мнению, связаны опасения Варшавы.

"Более всего Варшава опасается того, что между Путиным и Трампом будут достигнуты конкретные договоренности, и Трамп изменит свою позицию, например, по "Северному потоку-2", по ситуации на Украине, и что в целом отношения между Россией и США потеплеют. Польша сейчас делает свою игру и получает определенные дивиденды на ситуации противостояния России и США. Польша является, например, активным сторонником поставок американского сжиженного газа в Европу, рассчитывая стать европейским хабом для американского СПГ, который является конкурентом российскому природному газу. Соответственно, если "Северный поток-2" будет построен, то все воздушные замки, построенные польским руководством, грозятся разрушиться – ни о каком сжиженном газе речи не может идти", – сказал Игорь Шатров.

По его словам, многие другие проекты Польши строятся, исходя из того, что отношения между Россией и Западом будут сложными.

"На этом Польша будет иметь свои дивиденды. Польша претендует на роль "самого надежного союзника США в Европе", пытаясь вырвать это знамя из рук Берлина, поэтому всегда предлагает альтернативные проекты, более жесткие в отношении России, чем у других стран ЕС. Думаю, что основные опасения Варшавы связаны именно с тем, что она потеряет те финансовые возможности, на которые рассчитывает, если отношения между Россией и США улучшатся", – сказал Игорь Шатров.