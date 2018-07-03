Мнение: в США изменился вектор направленности в оценке России

Сенатор от штата Алабама, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 3 июля 2018

Сенатор от штата Алабама, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 3 июля 2018

Американский сенатор Ричард Шелби заявил, что отношения Москвы и Вашингтона могут стать лучше из-за "общих интересов по всему миру". Эти слова прокомментировал в эфире радио Sputnik член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов.

Вашингтон должен рассматривать Москву как супердержаву и конкурента, но не врага, заявил американский сенатор Ричард Шелби по итогам переговоров в Москве делегации конгрессменов с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Он отметил, что сейчас отношения Москвы и Вашингтона непростые, но они могут стать лучше из-за "общих интересов по всему миру".

"Надеюсь, мы сможем и дальше работать в этой связи. Да, мы можем быть соперниками, но нам не обязательно быть противниками", – подчеркнул сенатор.

Он также назвал встречу с Лавровым "хорошей".

"Мы обсудили много серьезных вопросов, в основном концентрировались на предстоящей встрече президентов Трампа и Путина", – добавил сенатор.

Отвечая на вопрос об ожиданиях от саммита в Хельсинки, Шелби сказал: "Посмотрим, как все пройдет". "У них (лидеров России и США, – ред.) будет встреча. Думаю, они оба надеются на лучший день", – добавил он.

Член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявления сенатора США.

"В Соединенных Штатах существует определенная "мода" на политические заявления, и она часто носит сезонный характер – то нас объявляют врагом, то конкурентом. Но сейчас самое главное заключается в том, что, как я надеюсь, там изменился вектор направленности в оценках Российской Федерации. И четко осознавая, что мы действительно являемся крупной державой и, теоретически, даже можем представлять для них опасность, они понимают, что нужно выстраивать такие отношения, которые могут эту опасность блокировать. А следовательно, нужны сотрудничество, взаимодействие и договоренности", – сказал Александр Михайлов.

Он выразил надежду, что в США будут укрепляться позиции здравомыслящих политиков, настроенных на достижение взаимопонимания с Россией.

"Среди конгрессменов и сенаторов – большое количество людей, к которым применима пословица "горбатого могила исправит". Но там достаточно и здравомыслящих людей, которые прекрасно понимают, что мир – очень маленький, очень хрупкий, и чтобы мы сохранили его, необходимо делать все, чтобы решать спорные вопросы политическими средствами. И я думаю, что к этому будут приходить, хотя группа "городских сумасшедших" все равно останется, и мы не можем гарантировать, что с их стороны не будет каких-то очередных всплесков", – заключил Александр Михайлов.

Группа американских конгрессменов прибыла в Россию 30 июня и до приезда в Москву провела ряд официальных встреч в Санкт-Петербурге.

Визит делегации парламентариев выпал на период, когда Москва и Вашингтон готовятся к первой полноформатной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее Москву посетил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

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