Военный эксперт: "лазерный АК-47" – оружие явно не из блокбастера

В Китае разработали "лазерный АК-47", пишут СМИ. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков назвал разработку интересной, но с военной точки зрения достаточно сомнительной.

Ученые из Китая создали лазерную штурмовую винтовку ZKZM-500, которую уже нарекли "лазерным АК-47", сообщает South China Morning Post.

Лазерная винтовка считается нелетальным оружием и способна поражать цель на расстоянии 800 метров. При этом она может ослепить противника и прожигать ткань и кожу. Как отмечает издание, винтовка "прожигает одежду в мгновение ока, и если ткань легко воспламеняющаяся, то одежда на человеке может загореться целиком".

Мощности батареи винтовки хватает на более чем тысячу выстрелов длительностью не более двух секунд, при этом аккумулятор можно заряжать. Сам выстрел из винтовки невозможно заметить невооруженным глазом.

"Никто не будет знать, откуда был произведен выстрел. Это будет выглядеть как несчастный случай", – отмечают создатели винтовки.

Стоимость одной ZKZM-500 будет составлять около 15 тысяч долларов.

В эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал разработку китайских конструкторов.

"Назвать разработку оружием можно с трудом. Дело в том, что у лазера есть ограничения по дальности действия, и чтобы его сделать оружием поражения, нужна энергетическая установка. Но можно использовать лазер в качестве ослепляющего элемента для противодействия, например, оптико-электронным средствам, которые есть на танках, БТР, БМП – все они в качестве прицелов используют такие приборы. И если на них воздействовать таким лазером, то можно их вывести из строя. Но вопрос, с какого расстояния действовать…Разработка интересная, но с военной точки зрения достаточно сомнительная. И она явно не является тем оружием, которое мы видим в фантастических блокбастерах, где лазерными винтовками ведутся боевые действия. То есть, чего добивались разработчики, пока непонятно. Появятся технические данные, тогда точно можно будет сказать, подо что они сделали такой вид вооружения", – сказал Алексей Леонков.

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