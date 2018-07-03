Военный эксперт: "лазерный АК-47" – оружие явно не из блокбастера

Ученые из Китая создали лазерную штурмовую винтовку ZKZM-500, которую уже нарекли "лазерным АК-47", сообщает South China Morning Post.
Лазерная винтовка считается нелетальным оружием и способна поражать цель на расстоянии 800 метров. При этом она может ослепить противника и прожигать ткань и кожу. Как отмечает издание, винтовка "прожигает одежду в мгновение ока, и если ткань легко воспламеняющаяся, то одежда на человеке может загореться целиком".
"Никто не будет знать, откуда был произведен выстрел. Это будет выглядеть как несчастный случай", – отмечают создатели винтовки.
Стоимость одной ZKZM-500 будет составлять около 15 тысяч долларов.
В эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал разработку китайских конструкторов.
"Назвать разработку оружием можно с трудом. Дело в том, что у лазера есть ограничения по дальности действия, и чтобы его сделать оружием поражения, нужна энергетическая установка. Но можно использовать лазер в качестве ослепляющего элемента для противодействия, например, оптико-электронным средствам, которые есть на танках, БТР, БМП – все они в качестве прицелов используют такие приборы. И если на них воздействовать таким лазером, то можно их вывести из строя. Но вопрос, с какого расстояния действовать…Разработка интересная, но с военной точки зрения достаточно сомнительная. И она явно не является тем оружием, которое мы видим в фантастических блокбастерах, где лазерными винтовками ведутся боевые действия. То есть, чего добивались разработчики, пока непонятно. Появятся технические данные, тогда точно можно будет сказать, подо что они сделали такой вид вооружения", – сказал Алексей Леонков.
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