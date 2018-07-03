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Политик объяснил реакцию Киева на новые названия воинских частей России

(обновлено: 15:37 03.07.2018)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкЗнаменная группа на военном параде в Екатеринбурге, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войн Дня Победы. 9 мая 2018Знаменная группа на военном параде в Екатеринбурге, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войн Дня Победы. 9 мая 2018
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Киев увидел опасность в почетных наименованиях российских войсковых частей. В эфире радио Sputnik президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко объяснил причины бурной реакции украинских политиков.

Указы президента России Владимира Путина о присвоении почетных наименований военным частям российской армии вызвали растерянность у украинских военных и политиков. Начальник украинского Генштаба Виктор Муженко увидел в них "претензии на земли других народов", а в Минобороны признались, что не знают, считать ли это поводом для переговоров или троллингом. Представитель Радикальной партии заявил, что его пугает решение российского президента, и предложил вызвать в Раду силовиков для отчета о возможных действиях в случае, "если начнется полномасштабное вторжение".

Парадный расчет с копией Знамени Победы и государственным флагом РФ на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ. 9 мая 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Фирменный знак Киева". Политолог о реакции Украины на названия полков в РФ
Накануне Владимир Путин распорядился присвоить нескольким подразделениям российской армии почетные звания. Части получили названия в честь тех мест, где их предшественники отличились во время Великой Отечественной войны, в том числе – украинских, белорусских и польских городов. 

Так, в соответствии с указами, которые опубликованы на официальном сайте правовой информации, из 11 упомянутых в указе воинских частей три получили названия, связанные с Украиной, – Львовский, Нежинский и Житомирско-Берлинский полки.

В указах отмечается, что почетные наименования присвоены "в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу".

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik назвал присвоение почетных наименований воинским частям восстановлением исторической справедливости.

"Все, что связано с Великой Отечественной войной, с нашей великой Победой, с нашей памятью, безусловно, должно постоянно поддерживаться и культивироваться. Это мобилизует, люди объединяются вокруг одной цели – сохранения и защиты собственного государства. Так исторически сложилось, что большая часть войны прошла по территории Украины, и названия, которые восстановлены – наградные, они связаны с освобождением тех или иных городов. Это – знак уважения, знак почтения. Поэтому возвращение боевых знамен, возвращение исторических названий частям – это не более чем восстановление исторической справедливости, исторической памяти", – сказал Вадим Колесниченко.  

Он объяснил, почему, на его взгляд, такое решение российского руководства вызвало бурную реакцию в Киеве.

"Свою страну они уже уничтожили, хвалиться им нечем, память Великой Отечественной войны они уничтожают, победителями у них считаются не герои Великой Отечественной войны, а убийцы, фашисты. Поэтому они беспокоятся, что наша историческая память является важнее, сильнее, мощнее. Она более объединяет людей, чем их надуманные герои, которые уничтожали собственный украинский народ", – отметил Вадим Колесниченко. 

Ранее глава Генштаба Украины заявил, что подписал приказ о декоммунизации в армии. Приказом утверждена инструкция, которая должна быть доведена до каждой воинской части.

Украинские десантники
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Мнение: декоммунизация на Украине носит откровенно шизофренический характер
Так называемый закон о декоммунизации, запрещающий пропаганду советской символики, действует на Украине с 2015 года. В соответствии с ним уже переименованы множество городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Украинские власти уже ввели ряд новшеств в армии, направленных на то, чтобы исключить всякую связь с советской историей и соответственно — с Россией.

Как заявлял президент Петр Порошенко, у Украины и России не должно быть общих военных праздников. Так, он уже перенес День защитника Отечества с 23 февраля на 14 октября, День пограничника – с 28 мая на 30 апреля, а День морской пехоты – с 27 ноября на 23 мая. Кроме того, Порошенко переименовал воздушно-десантные войска в десантно-штурмовые и изменил цвет беретов – вместо голубых десантники получили бордовые, в соответствии со стандартами НАТО. Поменялся цвет беретов и у морских пехотинцев – вместо черных они стали цвета морской волны.

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Матч окончен
2
Бразилия
0
Мексика
Матч окончен
3
Бельгия
2
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