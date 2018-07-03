Украинский политик: у Киева еще есть шанс исправить ситуацию в Донбассе

Украина смогла бы избежать потери Крыма и конфликта в Донбассе, если бы находилась в нейтральном статусе, заявили в Киеве. Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.

Украина смогла бы избежать потери Крыма и конфликта в Донбассе, если бы находилась в нейтральном статусе, заявил глава партии "Основа" Андрей Николаенко в эфире телеканала NewsOne.

Политик напомнил, что еще до распада Советского Союза в 1990 году Верховный Совет Украинской ССР принял декларацию о независимости, в которой закреплялся нейтралитет Киева. По словам Николаенко, большинство украинцев также поддержали этот документ.

"Девяносто четыре процента украинцев проголосовали за ту декларацию, подтвердив нейтральный статус нашего государства. И если бы предыдущие президенты не дергали нас между Москвой и Вашингтоном, а делали то, что решил народ Украины в 1990 году, до независимости, то мы не имели бы сегодня проблемы с Крымом и войны на Донбассе", – сказал он.

В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник отметил, что события и в Крыму, и в Донбассе спровоцированы теми, кто сейчас находятся у власти на Украине.

"У украинцев было закреплено конституцией: всякая смена власти – путем выборов. Но в 2014 году сложилась ситуация, когда люди, собравшиеся на Крещатике, создали абсолютно нелегитимные структуры и захватили власть в Украине. Пошли реальные угрозы в адрес крымчан, угрожали "навести порядок" в Крыму. Крымчане в данных условиях поняли, что необходимо принимать собственное решение. И это решение было принято – был проведен референдум. И вот я никак не могу понять: если одним позволено совершать госпереворот, так называемую "революцию достоинства", то почему другим не разрешено проводить референдум? Так не договаривались. Ведь Крым использовал право на самоопределение в ситуации, когда была потеряна государственность. Так Крым отреагировал на государственный переворот", – сказал Владимир Олейник.

По его мнению, у киевских властей еще есть шанс исправить ситуацию в Донбассе.

"Сегодня Донбасс сделал заявку, что не хочет жить в такой Украине, где правят нацисты. Но если нацисты уйдут, а новое руководство Украины будет готово к прямым переговорам, к изменению ситуации, возможно, и к принятию новой конституции, нового административно-территориального устройства Украины, то эта проблема может быть решена", – считает украинский политик.

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