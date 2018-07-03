Мнение: СМИ США любое слово Трампа могут обратить против него самого

СМИ узнали о планах президента США Дональда Трампа поговорить с лидером России Владимиром Путиным один на один. Для чего это нужно, в эфире радио Sputnik объяснил политолог Вячеслав Смирнов.

Президент США Дональд Трамп планирует поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным один на один в начале встречи в Хельсинки, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Как сообщает телеканал, беседа в двустороннем формате планируется до того, как к президентам присоединятся другие члены делегаций.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что на саммите президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня.

Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к международным саммитам. Год назад Путин и Трамп впервые встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС.

Директор научно-исследовательского Института политической социологии Вячеслав Смирнов отметил, что в обсуждаемом формате встречи нет ничего необычного.

"Это нормальная практика, когда главы государств обсуждают предварительно некоторые вопросы без посторонних лиц, в том числе сопровождающих их чиновников. Потому что часто в таком формате обговариваются те вопросы, которые бы хотелось бы или не хотелось бы затронуть на встрече. Некоторые вопросы нежелательно выносить на публичное обсуждение, так как СМИ и оппозиционные политики будут воспринимать это негативно и это может привести к срыву переговоров. Американскому лидеру есть, кого бояться – и демократов в конгрессе (в США конгресс сильно влияет на политику президента), и СМИ либерально-демократической направленности, которые однозначно настроены негативно по отношению к нему и постоянно подогревают направленную против него кампанию. Так что любая неправильная фраза может быть истолкована так, что через какое-то время он перестанет быть президентом США", – сказал Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik.

Министерство иностранных дел Финляндии ожидает, что встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля будут освещать около двух тысяч журналистов, сообщили РИА Новости в дипломатическом ведомстве.

"Мы предполагаем, что около двух тысяч журналистов приедут в страну освещать эту встречу", – отметила координатор по коммуникациям МИД Финляндии.

Организацией встречи Владимира Путина и Дональда Трампа занимается канцелярия президента Финляндии и лично президент Саули Ниинисте.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!