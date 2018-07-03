Политолог рассказал, чего лишатся страны НАТО, если пойдут навстречу Трампу

Президент США Дональд Трамп написал письма лидерам четырех стран НАТО с призывом увеличить расходы на оборону, сообщают СМИ. Что могут ответить на это лидеры стран альянса, в эфире радио Sputnik предположил политолог Дмитрий Журавлев.

Президент США Дональд Трамп в прошлом месяце написал письма лидерам Германии, Бельгии, Норвегии и Канады с призывом увеличить расходы на оборону. Об этом, как сообщает RT, пишет газета The New York Times.

По данным газеты, в своих письмах Трамп "намекнул", что после года его высказываний о том, что союзники США по НАТО сделали недостаточно для "разделения ответственности за коллективную оборону", он может предпринять ответные действия. В том числе Трамп рассматривает возможность корректировки военного присутствия США по всему миру.

Вместе с тем, ранее сообщалось, что участники предстоящего саммита НАТО 11-12 июля в Брюсселе планируют одобрить увеличение штата военного и гражданского персонала командных структур Североатлантического альянса до более чем 8 тысяч человек. Об этом сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

На сессии Совета НАТО 8 июня этого года было принято решение о создании двух новых командований, отвечающих за защиту морских коммуникаций в северной Атлантике и обеспечение оперативных перебросок войск с континентальной части США на европейский театр военных действий. Страны НАТО также решили создать центр киберопераций в рамках новой структуры командования.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik объяснил, чем в сложившейся ситуации недоволен Дональд Трамп.

"Члены НАТО реально за свою безопасность не платят, за нее платят в основном США, но зато страны НАТО на то небольшое количество денег, которое все-таки выделяют, покупают исключительно американское оружие и при этом движутся в фарватере США. Это был неписаный договор. Трамп, как человек традиционных взглядов, хочет, чтобы люди платили за свою безопасность сами. В этих условиях, конечно, некоторые неписаные договоренности начинают разрушаться", – сказал Дмитрий Журавлев.

Однако, по его мнению, Европа не может выполнить требования Вашингтона.

"Европа просто не может платить за оборону столько, сколько Трамп требует. Если она будет это делать, то хваленый высокий уровень жизни останется в прошлом. Потому что все социальное процветание, которое нам показывают, строится на том, что Европа фактически не несет высоких расходов на оборону – все эти деньги уходят в экономику и социальную сферу. Если Европа начнет организовывать собственную безопасность за свой счет, то от нынешней социальной идиллии мало что остается. И этого европейцы себе позволить не могут. Именно поэтому идея о создании единой европейской армии в противовес НАТО и не получилась, слишком дорого: придется переформатировать всю социальную структуру Европы в сторону удешевления, если Европа будет реально содержать армию. Поэтому вряд ли повышение военных расходов будет таким, как требует Трамп. Они, может, что-то повысят, чтобы он не очень "напрягался", но повысить в той степени, в какой он хочет, они не могут, потому что тогда их привычный стиль жизни исчезнет", – считает Дмитрий Журавлев.