РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политолог рассказал, чего лишатся страны НАТО, если пойдут навстречу Трампу

0280
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в ВашингтонеПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп написал письма лидерам четырех стран НАТО с призывом увеличить расходы на оборону, сообщают СМИ. Что могут ответить на это лидеры стран альянса, в эфире радио Sputnik предположил политолог Дмитрий Журавлев.

Президент США Дональд Трамп в прошлом месяце написал письма лидерам Германии, Бельгии, Норвегии и Канады с призывом увеличить расходы на оборону. Об этом, как сообщает RT, пишет газета The New York Times.

По данным газеты, в своих письмах Трамп "намекнул", что после года его высказываний о том, что союзники США по НАТО сделали недостаточно для "разделения ответственности за коллективную оборону", он может предпринять ответные действия. В том числе Трамп рассматривает возможность корректировки военного присутствия США по всему миру.

Вместе с тем, ранее сообщалось, что участники предстоящего саммита НАТО 11-12 июля в Брюсселе планируют одобрить увеличение штата военного и гражданского персонала командных структур Североатлантического альянса до более чем 8 тысяч человек. Об этом сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

На сессии Совета НАТО 8 июня этого года было принято решение о создании двух новых командований, отвечающих за защиту морских коммуникаций в северной Атлантике и обеспечение оперативных перебросок войск с континентальной части США на европейский театр военных действий. Страны НАТО также решили создать центр киберопераций в рамках новой структуры командования.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik объяснил, чем в сложившейся ситуации недоволен Дональд Трамп.

"Члены НАТО реально за свою безопасность не платят, за нее платят в основном США, но зато страны НАТО на то небольшое количество денег, которое все-таки выделяют, покупают исключительно американское оружие и при этом движутся в фарватере США. Это был неписаный договор. Трамп, как человек традиционных взглядов, хочет, чтобы люди платили за свою безопасность сами. В этих условиях, конечно, некоторые неписаные договоренности начинают разрушаться", – сказал Дмитрий Журавлев. 

Однако, по его мнению, Европа не может выполнить требования Вашингтона.

"Европа просто не может платить за оборону столько, сколько Трамп требует. Если она будет это делать, то хваленый высокий уровень жизни останется в прошлом. Потому что все социальное процветание, которое нам показывают, строится на том, что Европа фактически не несет высоких расходов на оборону – все эти деньги уходят в экономику и социальную сферу. Если Европа начнет организовывать собственную безопасность за свой счет, то от нынешней социальной идиллии мало что остается. И этого европейцы себе позволить не могут. Именно поэтому идея о создании единой европейской армии в противовес НАТО и не получилась, слишком дорого: придется переформатировать всю социальную структуру Европы в сторону удешевления, если Европа будет реально содержать армию. Поэтому вряд ли повышение военных расходов будет таким, как требует Трамп. Они, может, что-то повысят, чтобы он не очень "напрягался", но повысить в той степени, в какой он хочет, они не могут, потому что тогда их привычный стиль жизни исчезнет", – считает Дмитрий Журавлев.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтактеFacebook и Одноклассники. А для любителей короткого, но емкого слова, – Twitter.
Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бразилия
0
Мексика
Матч окончен
3
Бельгия
2
Япония
03 июля 17:00
-
Швеция
-
Швейцария
03 июля 21:00
-
Колумбия
-
Англия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бразилия
0
Мексика
Матч окончен
3
Бельгия
2
Япония
03 июля 17:00
-
Швеция
-
Швейцария
03 июля 21:00
-
Колумбия
-
Англия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена