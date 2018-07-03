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"Можно ожидать чего угодно". Эксперт о новой информации по "делу Скрипалей"

(обновлено: 10:11 03.07.2018)
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© AP Photo / PA/Andrew MatthewsСотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в СолсбериСотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери
© AP Photo / PA/Andrew Matthews
Британские СМИ сообщили о двух подозреваемых в покушении на Юлию и Сергея Скрипалей. Почему новая информация обнародована именно сейчас, в эфире радио Sputnik объяснил политолог Владимир Шаповалов.

После четырех месяцев расследования покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию полиция Великобритании нашла двух подозреваемых по этому делу, сообщает газета The Sun со ссылкой на источник в Скотланд-Ярде.

Как утверждается, подозреваемые покинули Великобританию в течение 24 часов после совершения покушения и сейчас находятся в России. По словам источника, британская полиция оценивает это открытие как "большой прорыв" в деле.

"Конечная цель всегда заключается в том, чтобы они предстали перед судом. Конечно, если они более не находятся в Великобритании, это делает задачу намного более сложной", – цитирует The Sun слова источника.

Скотланд-Ярд пока никак не прокомментировал данную новость.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов оценил новую информацию в эфире радио Sputnik.

"В данном случае речь идет, как мне представляется, о спланированных "утечках", которые должны поддерживать интерес к этой теме, поскольку Скрипали уже давно исчезли из информационного пространства. Сейчас, очевидно, эта информация является противопоставлением тому позитиву, который идет из России, в том числе через британские СМИ, от британских болельщиков, которые попали на чемпионат мира (по футболу в Россию), – я это связываю исключительно с этим. Эту позитивную информацию нужно чем-то уравновесить. Поэтому возникают два предположительно россиянина, которые уехали предположительно в Россию, а перед этим совершили предположительно отравление двух других россиян, то есть Скрипалей. Новый раунд информационной кампании против России под маркой "дела Скрипалей" будет приурочен к чемпионату мира, он должен напомнить, какая "ужасная" страна Россия. Только этот утилитарный смысл, никакого другого не вижу", – сказал Владимир Шаповалов. 

Он предположил, могут ли за этим последовать политические шаги.

"Мы провели исследование крупнейших британских СМИ за последние несколько месяцев на предмет формирования образа России – очень явственно видно желание британских СМИ сформировать именно негативный образ. Такая тенденция была и до "дела Скрипалей". Поэтому оно – всего лишь один из эпизодов антироссийской политики, которая является элементом сговора ведущих британских СМИ. Британия уже сделала слишком много, чтобы испортить отношения с Россией, и это не только высылка дипломатов, но и официальные заявления британских политиков. Сейчас, я думаю, все ограничится медийной атакой, но, тем не менее, от Британии – мы уже привыкли – можно ожидать чего угодно", – отметил Владимир Шаповалов. 

Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где в марте этого года были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона обвиняет в инциденте российское государство. Россия категорически это отрицает.

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
semenov-yury
Кто бы сомневался, что эти годяи ещё состряпают! А один из двух конечно же Путин?
09:52
03.07.2018
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Бельгия
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