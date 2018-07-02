"Оторваться любой ценой". Эксперт о разрушении памятника Пушкину на Украине

Во Львовской области вандалы уничтожили памятник Александру Пушкину. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов высказал мнение, что украинские власти делают все, чтобы разделить два братских народа, связанные историей и традициями.

Вандалы разбили памятник российскому поэту Александру Пушкину в городе Золочеве Львовской области Украины, сообщил мэр города Игорь Гринькив.

"Акт вандализма. В Золочеве вандалы уничтожили памятник Пушкину… Обидно, что такой случай имеет место в Золочеве, ведь у нас нет радикально настроенных активистов. Готовлю обращение в полицию", – написал Гринькив на странице в Facebook

По словам мэра, депутаты городского совета планировали обсудить с общественностью переименование сквера Пушкина в сквер Памяти Героев.

В эфире радио Sputnik политолог, журналист Юрий Светов высказал мнение, что украинские власти делают все, чтобы разделить наши народы.

"Пушкин – символ России, символ важный, укорененный, одинаково близкий людям совершенно разных политических взглядов и возрастов. Поскольку Украина, если верить ее нынешним властям, поставила задачу любой ценой оторваться от России и тем самым, как они полагают, приблизиться к Европе, то они и дальше будут все уничтожать. Мол, ничего не должно напоминать о том, что два наших народа связаны историей, языком, культурой и, прежде всего, нашей общей литературой. Мы видим, что памятники Пушкину открываются в странах, которые, казалось бы, от нас далеко, и в то же время самая исторически близкая к нам страна этот памятник разбивает. И мы должны быть готовы, что все это будет продолжаться", – сказал Юрий Светов.

Памятник Пушкину нынешней зимой подвергся нападению вандалов и в Чернигове – неизвестные украли бюст поэта, который был установлен в городе в сентябре 1900 года.

Ранее украинская писательница Лариса Ницой предлагала спилить в киевском метро памятники Ломоносову, Пушкину и Горькому, а также критиковала Минобразования Украины за "непатриотичные тесты", составленные на русском языке.

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