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Адвокат: в спорах о цене на газ Польша может использовать "схемы" Украины

(обновлено: 18:26 02.07.2018)
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© AP Photo / Czarek SokolowskiРабочие на газораспределительной станции компании PGNiG под Варшавой, ПольшаРабочие на газораспределительной станции компании PGNiG под Варшавой, Польша
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Стокгольмский арбитраж отказал Варшаве в снижении цены на российский газ. Комментируя это решение в эфире радио Sputnik, специалист по международному праву Мария Ярмуш высказала мнение, что польские власти уже ищут поводы для нового иска.

Арбитраж Стокгольма согласился с доводами "Газпрома" и отказал польской PGNiG в изменении цены на газ, заявили в "Газпроме". Отмечается, что решение носит промежуточный характер.

"Трибунал подтвердил наличие у PGNiG такого права, однако не согласился с предложенным польской компанией способом изменения цены и ценовой формулой. Кроме прочего, трибунал не согласился и с доводами PGNiG о том, что единственный релевантный фактор для ценообразования в долгосрочных контрактах на поставку газа – это цены на хабах", – подчеркнули в российской корпорации.

Эмблема ПАО Газпром на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Аналитик о претензиях Варшавы к "Газпрому": полякам надо быть скромнее
Окончательное решение трибунал примет после дополнительных консультаций со сторонами.

Ранее Высшая контрольная палата Польши (NIK) нашла нарушения в действиях министра экономики Вальдемара Павляка при заключении газовых договоренностей с "Газпромом" в 2009-2010 годах. 

Уполномоченный правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава потеряла около 400 млн долларов из-за невыгодного соглашения с российской корпорацией.

Договор, действующий до 2022 года, предусматривает поставки в Польшу до 10 млрд кубометров российского газа в год. В 2012 году стоимость газа для Польши по этому контракту была снижена на 10%. В 2015-м PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж о новом снижении стоимости. По мнению польской стороны, цена газа в контракте завышена и не соответствует состоянию рынка.

В эфире радио Sputnik адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала решение Стокгольмского арбитража.

"Исходя из решения Арбитражного суда по иску Польши о снижении цены на газ, который она получает по долгосрочному контракту с "Газпромом", можно считать, что в данном вопросе арбитры поставили точку – Польше отказали в возможности пересмотра контракта. Цена на газ, которая была проставлена сторонами еще в 2009-2010 годах, была воспринята арбитрами как справедливая, рыночная. И доводы Польши о том, что они якобы переплачивают по сравнению с другими странами при получении российского газа, арбитры сочли необоснованными", – сказала Мария Ярмуш.

Однако, по ее мнению, польские власти на этом не остановятся. Обвинения в адрес министра экономики при заключении газовых договоренностей с "Газпромом" в 2009-2010 годах Варшава может использовать как обоснование для нового иска в арбитраж Стокгольма.

"Понимая, что их иск отклонен, польские власти пытаются переложить ответственность за заключение контракта на польских чиновников, которые этот контракт подписывали. Возможно, мы увидим какие-то схемы, которые использовала Украина, когда обвиняла (экс-премьер-министра) Юлию Тимошенко чуть ли не в сговоре с российской компанией. Поскольку найти  злоупотребления со стороны своих чиновников при заключении контракта – это новое обоснование подать иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть контракт по новым обстоятельствам. Для этого нужно найти "стрелочника". Поэтому вполне вероятно, что Польша предпримет следующий шаг – новый иск по другим основаниям", – считает Мария Ярмуш.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Tms.1972
Может они тогда нам газ вернут. В полном объеме. За все года. Думаю Газпром быстро найдет покупателей.
18:58
02.07.2018
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1(3)
Хорватия
1(2)
Дания
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Бразилия
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