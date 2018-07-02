Политолог: Саакашвили хочет вернуться в политику, только не знает как

Михаил Саакашвили потребовал вернуть ему грузинское гражданство. В эфире радио Sputnik замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов высказал мнение о том, пойдут ли власти Грузии навстречу бывшему президенту.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили потребовал вернуть ему грузинское гражданство, чтобы получить возможность участвовать в политической жизни страны.

"Маргвелашвили (Георгий Маргвелашвили, президент Грузии, – прим. ред.) – абсолютный трус, потому что, в первую очередь, он отнял у меня гражданство. Если у него есть элементарное мужество, если в нем есть хоть капля человеческого, пусть вернет мне грузинское гражданство. <…> Впустите меня в Грузию, и я покажу вам, кого боится правительство и кем будут пугать народ", – сказал Саакашвили в эфире телекомпании "Рустави 2".

Саакашвили утверждает, что его лишили гражданства с нарушениями.

"Почему неправительственные организации молчат о том, что мне не дают право на участие в президентских выборах?" – задался он вопросом.

В администрации главы грузинского государства назвали слова бывшего президента неадекватными, отметив, что Саакашвили за последние годы впервые выразил желание о возвращении ему паспорта – и то с "оскорбительным заявлением".

Саакашвили лишился грузинского гражданства в мае 2015 года после того, как получил украинский паспорт. Согласно прежним правилам, гражданин при получении им паспорта другой страны лишался грузинского. При этом он мог обратиться к президенту с просьбой о получении двойного гражданства в виде исключения.

В марте этого года парламент Грузии одобрил поправки в конституцию, которые разрешают двойное гражданство без лишения грузинского.

В эфире радио Sputnik заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов предположил, пойдут ли власти Грузии навстречу бывшему президенту.

"У Саакашвили сейчас непростая ситуация: его выгнали с территории Украины, на него заведено уголовное дело в Грузии. Очевидно, что он хочет вернуться в политику, но только не знает как – его особо нигде не ждут. Он живет в Голландии, а его оппоненты сделали все, чтобы исключить его из политики. Он хочет вернуться, и, конечно, может требовать все что угодно, но все видели, как Саакашвили показал себя на Украине: это человек, который умеет создавать проблемы. В принципе, он строит свою политическую карьеру за счет того, что создает проблемы другим. Договариваться он не умеет и не хочет. Поэтому вряд ли грузинские политики сделают шаг навстречу и позволят ему вернуться в страну, чтобы он вновь участвовал в политической деятельности. Это не в их интересах. Никому не нужен такой беспокойный персонаж", – сказал Олег Игнатов.

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