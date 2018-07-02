"Адекватно политике Киева". Мнение об ограничении транзита товаров через РФ

Россия продлила запрет на перевозки через территорию страны ряда товаров с Украины в Казахстан и Киргизию. Политолог Денис Денисов в эфире радио Sputnik объяснил смысл этой меры.

Россия продлила до конца года запрет на перевозки через территорию страны ряда товаров с Украины в Казахстан и Киргизию.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

С начала 2016 года Москва запретила транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки с Украины, в отношении которых в России применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от нуля, а также товаров, включенных в санкционный перечень. С июля 2016 года запрет расширили на такие товары с Украины, идущие в Казахстан и Киргизию через российскую территорию. В январе действие запрета продлили до 30 июня 2018 года.

Политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в эфире радио Sputnik объяснил смысл этой меры.

"Подобная мера является адекватной и зеркальной той политике, которую проводит Киев относительно Российской Федерации. И если бы политическая воля на Украине была направлена на нормализацию отношений, в том числе в экономическом плане, то можно было бы вести дискуссии и приходить к компромиссам по поводу этих заградительных барьеров. Но, исходя из состояния нынешних двусторонних отношений, это абсолютно адекватная мера", – сказал Денис Денисов.

При этом, по его словам, логика действий официального Киева и украинских предпринимателей расходятся.

"Парадокс заключается в том, что если на политическом уровне официальный Киев продолжает делать все, чтобы минимизировать в том числе и экономические связи с Россией, то реальный сектор экономики, люди, которые занимаются бизнесом на Украине, продолжают делать все, чтобы эти отношения не были разрушены полностью. По состоянию на конец прошлого года товарооборот между Украиной и Россией вырос примерно на 30%, несмотря на все политические решения Киева, призванные этот товарооборот ограничить", – заключил Денис Денисов.

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