"Адекватно политике Киева". Мнение об ограничении транзита товаров через РФ

Россия продлила до конца года запрет на перевозки через территорию страны ряда товаров с Украины в Казахстан и Киргизию.
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.
Политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в эфире радио Sputnik объяснил смысл этой меры.
"Подобная мера является адекватной и зеркальной той политике, которую проводит Киев относительно Российской Федерации. И если бы политическая воля на Украине была направлена на нормализацию отношений, в том числе в экономическом плане, то можно было бы вести дискуссии и приходить к компромиссам по поводу этих заградительных барьеров. Но, исходя из состояния нынешних двусторонних отношений, это абсолютно адекватная мера", – сказал Денис Денисов.
При этом, по его словам, логика действий официального Киева и украинских предпринимателей расходятся.
"Парадокс заключается в том, что если на политическом уровне официальный Киев продолжает делать все, чтобы минимизировать в том числе и экономические связи с Россией, то реальный сектор экономики, люди, которые занимаются бизнесом на Украине, продолжают делать все, чтобы эти отношения не были разрушены полностью. По состоянию на конец прошлого года товарооборот между Украиной и Россией вырос примерно на 30%, несмотря на все политические решения Киева, призванные этот товарооборот ограничить", – заключил Денис Денисов.
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