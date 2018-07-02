Военный эксперт прокомментировал установку "Кинжалов" на Ту-22М3

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 получит новейшие гиперзвуковые ракеты "Кинжал", заявил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Ту-22М3, на котором будут испытываться "Кинжалы", сможет нести до четырех таких ракет", – отметил собеседник агентства.
Сейчас эти ракеты ставятся на истребители МиГ-31БМ (по одному ракетному комплексу на машину), которые обладают меньшей дальностью по сравнению со стратегическими ракетоносцами.
В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин назвал установку "Кинжалов" именно на Ту-22М3 вполне оправданной.
"Сам самолет является модернизированной версией машин, которые составляли основу еще советской дальней авиации. Они, в том числе, хорошо показали себя в ходе боевых действий в Сирии, где наносили удары как с целью поддержки сирийских войск, так и с целью разрушения командно-логистической инфраструктуры боевиков. Например, когда была очень тяжелая обстановка в районе Дейр-эз-Зора, то именно удары дальней авиации, в том числе Ту-22М3, позволили сирийцам продержаться до изменения обстановки. Появление гиперзвуковых ракет "Кинжал" на этих машинах расширяет их боевые возможности. И показывает, что сама платформа, которая была создана еще во времена Советского Союза, оказалась очень удачной и содержала в себе огромный задел. Так что выбор этих самолетов в значительной степени оправдан. Что касается "Кинжалов", то сейчас, по сути, идет доработка, процесс испытаний и постановка на вооружение. То есть это то оружие, которое уже в ближайшие годы будет составлять значительную часть возможностей российской дальней авиации. И это признается западными экспертами", – сказал Борис Рожин.
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