Военный эксперт прокомментировал установку "Кинжалов" на Ту-22М3

СМИ узнали об испытаниях ракет "Кинжал" на бомбардировщике Ту-22М3. В эфире радио Sputnik военный эксперт Борис Рожин высказал мнение о том, оправданна ли установка новейших гиперзвуковых ракет на самолеты с солидной историей.

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 получит новейшие гиперзвуковые ракеты "Кинжал", заявил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Ту-22М3, на котором будут испытываться "Кинжалы", сможет нести до четырех таких ракет", – отметил собеседник агентства.

Сейчас эти ракеты ставятся на истребители МиГ-31БМ (по одному ракетному комплексу на машину), которые обладают меньшей дальностью по сравнению со стратегическими ракетоносцами.

Президент РФ Владимир Путин представил "Кинжал" и другие новейшие системы российского оружия в послании Федеральному собранию. Гиперзвуковая ракета, способная развивать скорость в десять Махов (десять скоростей звука), гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на расстояние до двух тысяч километров ядерные и обычные заряды.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин назвал установку "Кинжалов" именно на Ту-22М3 вполне оправданной.

"Сам самолет является модернизированной версией машин, которые составляли основу еще советской дальней авиации. Они, в том числе, хорошо показали себя в ходе боевых действий в Сирии, где наносили удары как с целью поддержки сирийских войск, так и с целью разрушения командно-логистической инфраструктуры боевиков. Например, когда была очень тяжелая обстановка в районе Дейр-эз-Зора, то именно удары дальней авиации, в том числе Ту-22М3, позволили сирийцам продержаться до изменения обстановки. Появление гиперзвуковых ракет "Кинжал" на этих машинах расширяет их боевые возможности. И показывает, что сама платформа, которая была создана еще во времена Советского Союза, оказалась очень удачной и содержала в себе огромный задел. Так что выбор этих самолетов в значительной степени оправдан. Что касается "Кинжалов", то сейчас, по сути, идет доработка, процесс испытаний и постановка на вооружение. То есть это то оружие, которое уже в ближайшие годы будет составлять значительную часть возможностей российской дальней авиации. И это признается западными экспертами", – сказал Борис Рожин.

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