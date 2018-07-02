Политик: для Порошенко Канада – лучший друг? В этом есть доля правды

Петр Порошенко заявил, что у Киева нет более искреннего друга, чем Канада. Лидер общественного движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков в эфире радио Sputnik предположил, что означают эти слова президента Украины.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Канаду с национальным праздником и заявил, что у Киева нет более искреннего друга, чем Оттава. Об этом он написал в Facebook.

"Нет в мире второго такого искреннего украинского друга, как Канада. Счастья и процветания стране, в которой живут такие прекрасные люди. С Днем Канады!" – отметил Порошенко.

В прошлом году Канада одобрила поставку летального оружия на Украину. Тогда Порошенко поблагодарил Оттаву за "мощный и своевременный сигнал поддержки".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также неоднократно говорил, что поможет Киеву защищать свой суверенитет.

Лидер общественного движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков в эфире радио Sputnik прокомментировал слова президента Украины.

"Что же, в этих словах есть определенная доля правды. Канада, которая и сегодня входит в британское Содружество, после Второй мировой войны была частью Британской империи. В тот период именно туда были эвакуированы британцами эсэсовцы и другие украинские националисты. В Лондоне получили приют эсэсовцы латышские, а в Канаду отправили эсэсовцев украинских. Таким образом Британия сохранила бациллу нацизма, чтобы использовать ее в будущем. Это будущее, к сожалению, наступило. Но после неизбежного поражения тех, кто пришел в Киеве к власти в результате госпереворота в 2014 году, они убегут туда же, куда убежали в свое время их предшественники – в Канаду", – сказал Николай Стариков.

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