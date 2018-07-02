"Кровавый клоун". Политолог прокомментировал обвинения в Раде в адрес РФ

Депутат Верховной рады Антон Геращенко обвинил Россию в подготовке нападений на евреев на Украине. В эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов рассказал, что, по его мнению, может стоять за этими заявлениями.

Советник министра внутренних дел Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112" обвинил Россию в причастности к подготовке нападений на еврейские организации во Львове.

Комментируя недавние атаки на цыган во Львове, Геращенко заявил, что это была "хорошо спланированная акция с задействованием российских спецслужб". По его словам, по интернету были завербованы руководители некой молодежной организации, которым якобы внушили идею организации нападения "не только на ромов, но и на еврейские организации".

Геращенко заявил, что задачей нападения было показать, что во Львове действует "ксенофобская организация".

Ранее о "российском следе" в нападении на цыган во Львове заявляли глава МВД Украины Арсен Аваков и глава СБУ Василий Грицак. Каких-либо доказательств причастности России они не предъявили.

Нападения на лагерь цыган произошли в ночь с 23 на 24 июня. Один человек погиб, четверо пострадали. Полиция задержала восемь человек, семь из которых были несовершеннолетними.

В эфире радио Sputnik шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов рассказал, что, по его мнению, может стоять за этими заявлениями.

"Геращенко – это кровавый клоун, и он уже давно стал застрельщиком провокаций. И когда появляются такого рода сообщения, то это говорит о том, что они спланировали что-то очередное, чудовищное. На языке профессионального медийщика это называется "прививка", когда заранее анонсируется какая-то провокация, вброс. Это простейший прием, и Геращенко выполняет такую функцию. И не только он, их там много – тех, кто каждый день обещает "нападение России". К сожалению, это свидетельствует о том, что они что-то задумали. Если они говорят о каких-то погромах, и мы видим, что происходит с цыганами, с захватами церквей, то это свидетельствует о том, что они продолжают реализовывать стратегию насилия одних групп – национальных, социальных, этнических, языковых, религиозных – над другими группами с помощью радикалов. И таким образом держат общество в страхе и в повиновении, усиливая линию раскола", – сказал Семен Уралов.

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