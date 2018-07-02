"Из вредности". Эксперт оценил позицию Эстонии по "Северному-потоку-2"

МИД Эстонии призвал остановить строительство "Северного потока-2". В эфире радио Sputnik президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль прокомментировал ситуацию.

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер потребовал остановить строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом он заявил в интервью газете Die Welt.

С точки зрения эстонского политика, "Северный поток-2" – не экономический, а политический проект. "Это рычаг, с помощью которого Россия хочет вмешиваться в европейскую политику", – заявил он, добавив, что "в интересах Европы остановить его".

США требуют от европейских стран отказаться от участия в строительстве газопровода, грозя санкциями. Однако, как отметил журналист Даниэль Ветцель в Die Welt, даже санкции не помогут президенту США Дональду Трампу помешать реализации проекта.

В эфире радио Sputnik президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль прокомментировал ситуацию.

"Прибалтийские государства были ярыми противниками строительства еще первого "Северного потока", хотя их это совершенно не касается – через их территорию транзит никогда не проходил. Наверное, это просто из вредности или из-за того, чтобы вставить нам палки в колеса. Тем не менее, газопровод "Северный поток" работает, и работает очень хорошо. Более того, учитывая, что последние две зимы были достаточно жесткими, именно "Северный поток" спас Европу от того, что она не замерзла, и не было особых проблем. Трубопровод работал более чем на 100% своей мощности. И "Северный поток-2" предназначен, прежде всего, для обеспечения бесперебойного снабжения газом стран Западной Европы. Неслучайно многие европейские страны, прежде всего Германия, всегда были сторонниками этого газопровода. Еще пару таких зим, как были последние две, и все страны будут очень заинтересованы в российском газе. Что касается эстонцев, то, как говорится, собака лает, а караван идет. Существенного влияния позиция Эстонии не может оказать на ситуацию, связанную с "Северным потоком-2"", – сказал Геннадий Шмаль.

Проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании. Ранее премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что королевство может на юридических основаниях остановить строительство. В ответ на это в Госдуме предложили проложить "Северный поток-2" в обход Дании.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.

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