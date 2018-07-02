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Мнение: эффект от встречи Путина и Трампа может быть неожиданным для Европы

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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкСоветник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. 27 июня 2018Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. 27 июня 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Советник президента США Джон Болтон рассказал о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным в преддверии саммита Россия – США. О чем может зайти речь в ходе предстоящей встречи, в эфире радио Sputnik предположил эксперт Григорий Ярыгин.

Советник президента США по  национальной безопасности Джон Болтон рассказал о своей встрече с российским президентом Владимиром Путиным, которая состоялась в ходе визита американской делегации в Москву.

По его словам, во время беседы с российским лидером были зафиксированы расхождения позиций по украинскому вопросу. "Мы согласились в том, что не согласны", – сказал Болтон.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Однако, как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, тема Украины не была главным пунктом встречи.

В ходе встречи также обсуждалось развитие российско-американских отношений. По словам Владимира Путина, приезд Болтона в Москву "вселяет надежду" на то, что страны смогут сделать первые шаги к "восстановлению полноформатных отношений".

"С сожалением вынужден констатировать, что российско-американские отношения находятся не в самой лучше форме. И я уже об этом неоднократно публично говорил, хотел бы повторить на встрече с Вами, что это в значительной степени результат острой внутриполитической борьбы в самих Штатах", – подчеркнул президент.

В ответ на это Болтон заявил, что даже во время серьезных разногласий в Белом доме продолжались встречи на уровне советников президентов. Именно это стало залогом обеспечения стабильности в мире, сказал он.

По словам Болтона, в разговоре 27 июня была затронута тема "российского вмешательства" в американские выборы.

Владимир Путин и Дональд Трамп
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Президент Путин сказал мне, что вмешательства в выборы со стороны российского государства не было", – заявил Болтон в эфире Fox News.

В ходе встречи были проработаны темы предстоящего саммита, а также обозначены время и место его проведения. На следующий день после визита Кремль и Белый дом одновременно объявили о том, что встреча Путина с Трампом пройдет в Хельсинки 16 июля.

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, каких результатов можно ожидать от  предстоящей встречи.

"Прорывных результатов от саммита, мне кажется, не стоит ожидать. Скорее всего, результаты, доступные для публики, будут носить декларативный характер, обозначать намерение лидеров продолжить диалог. И думаю, что будет и ряд результатов, недоступных общественности, они будут касаться, скорее всего, экономических взаимоотношений. У России есть заинтересованность в ослаблении экономического давления со стороны США. И раз Трамп инициирует встречу, ни с чем другим, что заинтересовало бы Россию и могло бы быть практическим результатом, он на эту встречу приехать не может", – полагает Григорий Ярыгин.

По его словам, для Дональда Трампа важен сам факт встречи. 

"Политические вопросы важны, но достижение консенсуса по ним по всем не необходимо в краткосрочной перспективе. Мы уже четыре года живем в условиях сильнейших политических противоречий России и коллективного Запада, но все уже адаптировались к этому формату международных отношений. Для Дональда Трампа важен сам факт того, что встреча состоится. Он получает для себя достаточно уверенные политические капиталы внутри США, потому что продолжает позиционировать себя как состоявшегося переговорщика. Он, очевидно, сделает ряд заявлений в отношении приглашения России снова в западные политические структуры, например, о восстановлении формата "Большой восьмерки". Он будет говорить, очевидно, о взаимодействии с Россией по стратегическим вопросам, о взаимодействии в борьбе с терроризмом. Эта повестка достаточно понятна. Но вот чего опасаются европейцы в контексте эффекта этой встречи – что Дональд Трамп может продолжать делать заявления относительно украинского вопроса, что он может сделать заявление о степени участия США в обеспечении безопасности в Европе, касательно НАТО и финансирования этой организации. То есть могут быть неожиданные эффекты", – считает Григорий Ярыгин. 

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Матч окончен
1(3)
Испания
1(4)
Россия
Матч окончен
1(3)
Хорватия
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