"Никто не ожидал, но все надеялись". Мнение о победе России в 1/8 финала ЧМ

Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, где встретится с командой из Хорватии. Шансы российских футболистов оценил в эфире радио Sputnik президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов.

Футболисты сборной России в серии послематчевых пенальти обыграли команду Испании и впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира.

Основное время встречи на московском стадионе "Лужники" завершилось со счетом 1:1. На 11-й минуте защитник сборной России Сергей Игнашевич поразил собственные ворота, а на 41-й минуте Артем Дзюба с пенальти восстановил равенство. В дополнительное время командам не удалось поразить ворота друг друга, а в серии пенальти точнее оказались российские футболисты – 4:3.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов избрал оборонительную тактику на матч, россияне практически всю игру защищались всей командой. Красноречиво о событиях на поле говорит статистика: испанцы намного больше владели мячом (74% на 26%) и чаще били в створ ворот (девять ударов против одного).

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин поздравил Черчесова и всю команду с победой. "Как и вся страна, Путин от начала до конца смотрел игру и болел за наших", – передал Песков слова президента.

Заместитель главного редактора "Российской газеты", вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы, президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов в эфире радио Sputnik отметил, что играли "на волевых качествах".

"Никто не ожидал, но все надеялись. И эти надежды материализовались, как мысли иногда воплощаются. Но они воплотились из-за конкретных действий. Обратите внимание, какую умную тактику избрал наш тренер. Он сразу понял, что никаких шансов победить испанцев в такой открытой битве у нас нет. Да, ушли в защиту, испанцы установили рекорд по количеству точных передач, мы оборонялись. И это в мое старое время называлось игрой на волевых качествах. Воля очень здорово помогла выиграть. И когда время приближалось к 120 минуте, и все стали задумываться, победим мы или нет, для многих, тех, кто верил, ответ был ясен: мы обязаны были победить. Обязаны. То, что сотворил Акинфеев – это чудо, но для Акинфеева это – обыкновенное чудо. Этот парень, не раз признававшийся лучшим вратарем, лучшим футболистом России, способен на такие чудеса. Его огромный опыт, хладнокровие, капитанство в сборной давало все основания предположить, что он этот поединок выиграет и у испанских замечательных игроков, и у их прекрасного вратаря", – отметил Николай Долгополов.

Во втором матче дня в Нижнем Новгороде встречались сборные Хорватии и Дании, и в этой встрече основное и дополнительное время завершились вничью – 1:1. Обе команды обменились голами в первые пять минут игры. При этом хорват Лука Модрич не забил пенальти в дополнительное время, но в серии 11-метровых сильнее оказалась сборная Хорватии.

Сборные России и Хорватии 7 июля в Сочи встретятся в четвертьфинале ЧМ-2018.

Николай Долгополов оценил шансы российской сборной в 1/4 финала.

"Мне думается, что нам чуть-чуть не повезло в одном. Если бы мы вышли в сочинском четвертьфинале на датчан, я бы серьезно говорил о том, что мы можем пробиться и в полуфинал. Но хорваты несколько сильнее, задиристее, грубее. У них есть два прекрасных игрока – Модрич и Манджукич, – которые меня просто поражают тем, что они умеют создавать моменты из ничего в самых нужных эпизодах. Будет тяжело, но давайте снова верить, надеяться, и опять наши надежды могут воплотиться в жизнь", – сказал Николай Долгополов.

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