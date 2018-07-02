"Только во сне Порошенко". Депутат о мечте Киева поднять флаг в Севастополе

В Крыму ответили на слова Петра Порошенко об украинском флаге в Севастополе. Президент Украины и сам осознает, что это нереально, уверен депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара. Свое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.

В Крыму прокомментировали слова Петра Порошенко о том, что в Севастополе снова будет поднят украинский флаг. По словам председателя Законодательного собрания города Екатерины Алтабаевой, подобные заявления могут вызвать лишь сочувствие.

"Иногда бывает просто жаль, когда вроде бы руководитель государства совершенно не умеет оценить той ситуации и возможностей, которые есть", – заявила Алтабаева в интервью RT. Она подчеркнула, что даже когда Севастополь находился в составе Украины, он оставался русским городом.

"В наши праздники мы поднимали собственный и российский флаги. В этом смысле мы и тогда были особенной территорией, а теперь тем более", – отметила глава заксобрания.

Севастополь всегда был, есть и будет частью России, заявила Алтабаева. Она также добавила, что флаг Украины может появиться в городе только рядом с российским в случае визита "разумных" киевских политиков наряду с представителями других государств.

Ранее Петр Порошенко, обращаясь к ВМС страны, пообещал вновь поднять в Севастополе украинский флаг.

Этого не будет никогда, уверен депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара.

"Украинский флаг над Севастополем может быть только во сне господина Порошенко. Для нас это, конечно же, страшный сон, но мы прекрасно понимаем, что такое никогда не воплотится в жизнь. И в реальности сам Порошенко это понимает. Просто постоянные спекулятивные заявления украинских политиков становятся все более одиозными. Четыре года они говорят подобные вещи, но в мире все больше укрепляется понимание того, что Крым и Севастополь – это неотъемлемая часть РФ. Все больше мы слышим, что ряд политических деятелей в разных странах уже в открытую говорят, что сегодня у Украины нет ни юридических, ни моральных прав на Крымский полуостров. А мы в Крыму уже не обращаем внимания на очередной бред украинских политических деятелей", – сказал Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik.

Крым стал российским регионом после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Москва не раз заявляла, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение. По словам Владимира Путина, вопрос принадлежности полуострова "закрыт окончательно".

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