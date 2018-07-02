Мнение: санкции против "Северного потока-2" убьют американскую мечту

Немецкие СМИ объясняют, почему Вашингтон не сможет остановить "Северный поток-2". Для США давление на Европу в этом вопросе – это очень опасная игра, такое мнение в эфире радио Sputnik выразил политолог Андрей Суздальцев.

США уже долгое время делают все возможное, чтобы помешать строительству газопровода между Россией и Германией, однако даже самое серьезное оружие американского лидера Дональда Трампа – санкции против европейских партнеров "Северного потока-2" – не гарантируют Вашингтону достижения цели, пишет немецкая газета Die Welt.

Участники всемирной конференции по газу, которая проходила на прошлой неделе в Вашингтоне, задавались вопросом о том, как далеко может зайти непредсказуемый американский президент, чтобы помешать реализации проекта, отмечает издание. Die Welt указывает, что до сих пор внешняя политика Трампа в энергетике не принесла плодов. Германия поддержала прокладку "Северного потока-2", Швеция и Финляндия дали согласие на его строительство. Более того, уже ведутся приготовления к прокладке первых участков газопровода по дну Балтийского моря.

Последним шансом Трампа могло бы стать введение экономических санкций против пяти западных энергетических концернов, которые имеют долю в проекте "Газпрома", считает издание, однако даже в этом случае ему не гарантирован успех в достижении своей цели.

"Проект гарантированно получит финансирование. Это важно для "Газпрома", и ликвидность России в евро сейчас высока. <…> Экономические санкции против России могут привести к тому, что появится еще больше вариантов для финансирования "Северного потока-2", — заявил финансовый директор проекта Пол Коркоран.

Таким образом, даже санкции не помогут Трампу воспрепятствовать строительству газопровода между Россией и Германией. Скорее наоборот, они будут способствовать реализации проекта, тем более что недавно разразившийся торговый спор с США и без того рассердил европейцев, полагает Die Welt.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik оценил прогнозы немецких СМИ.

"Конечно, Трамп – человек очень эмоциональный, он принимает очень резкие решения, причем в таком формате, как в последние времена Римской империи – все или ничего. Поэтому нельзя исключать, что в итоге санкции будут введены. Но в этом случае он может получить "эффект Канады" – он и весь американский истеблишмент были возмущены тем, что Европа и Канада ответили на санкции по стали и алюминию. У них это в голове не укладывается, такой "украинский" формат: "а нас-то за что?". Если они действительно вводят санкции против компаний, которые заняты в строительстве "Северного потока-2", можно сказать, что они должны расстаться с мечтой поставлять в Европу их СПГ. Как можно брать в этой ситуации американский газ? Они получат симметричный ответ. Это очень опасная игра. Причем поразительная вещь: говорят, что этот газопровод опасен для Европы, а вот транзит через Украину не опасен. Такое "двойное дно" этой аргументации – образец двойных подходов. Тем не менее помешать строительству в данном случае уже невозможно", – полагает Андрей Суздальцев.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

"Газпром" неоднократно говорил о готовности сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, если Киев докажет экономическую целесообразность контракта. Возможные объемы глава "Газпрома" Алексей Миллер оценивал в 10-15 млрд кубометров в год.

Соединенные Штаты требуют от европейских стран прекратить участие в проекте "Северный поток-2" и грозят санкциями тем, кто не пойдет на это. Взамен российского газа США продвигают собственный СПГ со строительством регазификационных терминалов в Европе.