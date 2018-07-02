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Политолог объяснил, почему глава МВД Германии хочет уйти в отставку

(обновлено: 08:35 02.07.2018)
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© AFP 2018 / dpa / Tobias Hase Беженцы в центре временного размещения в ГерманииБеженцы в центре временного размещения в Германии
© AFP 2018 / dpa / Tobias Hase
Глава МВД Германии Хорст Зеехофер намерен уйти в отставку, сообщают СМИ. Это связано с тем, что ситуация с беженцами в ЕС оборачивается тупиком, отметил в эфире радио Sputnik политолог Евгений Бень.

Глава МВД Германии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер попросился в отставку с обоих постов, сообщает газета Bild.

В последние недели в альянсе ХДС/ХСС, который вместе с социал-демократами из СДПГ состоит в коалиционном правительстве Германии, разгорелся конфликт из-за разногласий по миграционной политике. Зеехофер разработал генеральный план в сфере миграции, который не нашел поддержки у лидера ХДС, канцлера Ангелы Меркель.

В документе идет речь о запрете на въезд на территорию страны беженцев, не имеющих при себе документов, а также лиц, которым ранее уже было отказано в предоставлении убежища в Германии. Отказ, в частности, мог быть связан с тем, что прибывшие уже подали прошение о предоставлении убежища в другой стране ЕС. Данная мера, по замыслу разработчиков, должна быть реализована в одностороннем порядке, без согласования с европейскими соседями.

Меркель, в свою очередь, выступает за общеевропейское решение этой проблемы и считает, что предложение лидера ХСС противоречит европейским нормам предоставления убежища и немецкому законодательству.

Сторонники канцлера указывают, что положение об общеевропейском решении миграционного кризиса содержится в коалиционном соглашении, на основании которого работает нынешнее правительство Германии.

Публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень полагает, что Германия зашла в тупик.

"В Германии вообще в последнее время складывается еще более сложная ситуация с проблемой мигрантов и беженцев, чем раньше. Германия жила по привычным лекалам – очень сложно жила, имея в виду, что Меркель была "законодателем мод" в общеевропейской политике по мигрантам и беженцам. Именно она была поборником системы квот, и именно она поддерживала роль Германии как распределителя мигрантов и беженцев, которые стремились туда из Италии. Теперь же Меркель стала говорить, что вопрос с мигрантами нуждается в тщательном осмыслении и, вполне возможно, даже необходимо ужесточить политику в отношении потока мигрантов. Руководители МВД Германии и других стран в этой ситуации не знают, как им быть. С одной стороны, есть Женевская и Дублинская конвенции. А с другой стороны есть реалии, когда ЕС просто не в состоянии переварить этот поток. Соответственно, можно говорить о кризисе внутренней политики в связи с этой проблемой. И очень сложно управлять министерствами внутренних дел. Поэтому эта отставка может свидетельствовать о том, что ситуация реально оборачивается тупиком, и ЕС придется идти на кардинальные меры, чтобы как-то вырваться из этого тупика", – сказал Евгений Бень в эфире радио Sputnik.

Ранее журнал Spiegel сообщил, что более 10 стран ЕС заявили о готовности участвовать в процедуре высылки из Германии мигрантов, зарегистрированных в других странах Евросоюза.

В распоряжении издания оказался документ под названием "Больше порядка и организации в миграционной политике", распространенный среди лидеров СДПГ и ХСС и председателей их фракций в бундестаге. В документе перечислены итоги саммита ЕС по миграции, прошедшего 28-29 июня в Брюсселе. Среди прочего в документе сообщается, что такие страны, как Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Литва, Латвия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Швеция, Венгрия, Польша и Чехия, выразили согласие на участие в ускоренной высылке беженцев из ФРГ.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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