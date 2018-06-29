"В политике многое меняется". Мнение о желании министров Швеции посетить ЧМ

Глава МИД Швеции Маргот Валльстрем заявила в интервью о намерении членов правительства посетить матчи чемпионата мира по футболу с участием национальной сборной. В России рады всем гостям, отметил в эфире радио Sputnik политолог Николай Топорнин.

Представители шведского правительства планируют посетить матчи чемпионата мира по футболу в России с участием национальной сборной, заявила министр иностранных дел страны Маргот Валльстрем в интервью газете Aftonbladet.

Ранее правительство Швеции заявляло о намерении отказаться от посещения чемпионата в знак "солидарности" с Лондоном после отравления в британском Солсбери Юлии и Сергея Скрипалей. Лондон бездоказательно возложил ответственность за этот инцидент на Россию. В Москве категорически отвергли эти обвинения.

По словам главы МИД, Швеция пересмотрела прежнее решение, посоветовавшись с другими европейским странами.

"Мы считаем, что в нынешнем положении важно поддержать команду, и мы приняли такое решение, переговорив, например, с Данией", – цитирует издание Валльстрем.

Как отметила министр, выход Швеции в плей-офф сделал вопрос о посещении матчей ЧМ более актуальным. Пока неизвестно, кто именно отправится на чемпионат мира. По словам Валльстрем, желающих много – "все правительство".

Политолог, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщение о намерении министров шведского правительства посетить игры чемпионата.

"В жизни все меняется и в политике тоже многое меняется. Видите, для шведских министров желание поддержать национальную сборную, для которой, безусловно, выход в плей-офф из такой сложной группы стал большим успехом, оказалось более важно и более патриотично, чем демонстрация некой условной "солидарности" с антироссийскими заявлениями, инициированными Великобританией в связи с "делом Скрипалей". И это, думаю, можно только приветствовать. В России, конечно же, рады всем гостям чемпионата – и официальным лицам, и рядовым болельщикам. А для шведов, я думаю, это очень важно – все-таки речь идет не о рядовом состязании, а о чемпионате мира. И если члены правительства хотят поддержать свою команду, это совершенно естественно", – сказал Николай Топорнин.

Ранее провал идеи "бойкота" футбольного турнира констатировало агентство Bloomberg.

На церемонии открытия чемпионата присутствовали президент ФИФА Джанни Инфантино, главы государств и правительств Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Боливии, Казахстана, Киргизии, Ливана, Молдавии, Панамы, Парагвая, Руанды, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам. На матч сборной Японии в Саранск прилетела принцесса Хисако Такамадо. Это первый визит в Россию члена японской императорской семьи более чем за сто лет.

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