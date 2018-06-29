"Шаг сделан". Эксперт об отношении США к "Северному потоку-2"

В Берлине сообщили, что получили от Вашингтона обещание не распространять санкции США на газопроводы с российским участием. Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин в эфире радио Sputnik прокомментировал эту новость.

Американские власти пообещали Германии, что пока не будут вводить санкции в отношении газопроводов с российским участием, заявила представитель немецкого министерства экономики.

"США заявили нам, что они пока что отказываются от санкций в отношении газопроводов", – сказала представитель министерства. По ее словам, "это все, что у нас есть".

При этом ранее Соединенные Штаты неоднократно требовали от европейских стран прекратить участие в проекте "Северный поток-2" и грозили санкциями тем, кто не пойдет на это.

Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление представителя Минэкономики ФРГ.

"Это заявление показало, во-первых, что между США и Германией идет диалог на эту тему на государственном уровне. Во-вторых, мы видим, что в этом диалоге, видимо, обозначились кое-какие первые подвижки. Американский закон от августа прошлого года (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) – ред.), в котором идет речь, в том числе, о российских экспортных трубопроводах – он очень жесткий в смысле формулировок, но при этом не очень определенный в смысле условий применения возможных санкций. Там сказано, что США могут ввести санкции против компаний, которые участвуют в подобных проектах. Но ведь могут и не ввести. Наличие этого закона – это проблема, которую чувствуют немецкие предприниматели, и они постоянно говорят о том, что этот закон создает для них большие риски. И, как видим, сейчас идет работа, которая должна снизить эти риски", – сказал Владимир Фейгин.

Он отметил, что принятие окончательного решения зависит от многих факторов.

"Политическая система США – очень сложная, упрямая и содержит очень много рифов. Мы не знаем, как отреагируют на этот диалог в конгрессе и так далее. В любом случае, для проекта, безусловно, хорошо, что европейцы сами ведут работу по снижению своих рисков и лоббированию этого проекта. Дальше европейские компании, участвующие в "Северном потоке-2", будут оценивать ситуацию вместе с юристами и смотреть, потребуются ли дальнейшие уточнения. Скорее всего, нужны будут дальнейшие переговоры. Но определенный шаг уже сделан и это хорошо", – отметил Владимир Фейгин.

Проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. В "Газпроме" отметили, что прокладка "Северного потока-2" начнется уже этим летом.

Против "Северного потока-2" выступают некоторые страны, в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ в Европу.

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