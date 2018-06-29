"Шансы очень велики". Адвокат об иске "Газпрома" к "Нафтогазу"

Стокгольмский суд формирует трибунал по иску "Газпрома" по расторжению контрактов с "Нафтогазом Украины". О перспективах рассмотрения дела в эфире радио Sputnik рассказала специалист по международному праву Мария Ярмуш.

Стокгольмский арбитраж начал формирование трибунала для рассмотрения иска "Газпрома" по расторжению контрактов с "Нафтогазом Украины", сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер на пресс-конференции в пятницу, 29 июня.

По его словам, государственный апелляционный суд Швеции выпустил приказ о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража по контракту на транзит.

"Соответственно, на сегодняшний день исполнять никто не может те решения, которые были приняты Стокгольмским арбитражем по договору на транзит. Решения Стокгольмского арбитража по контрактам – по контракту на поставку и по контракту на транзит – было ассиметричным и серьезным образом нарушило баланс интересов сторон", – заявил Миллер.

"Я хочу вас проинформировать, что сейчас началось формирование трибунала Стокгольмского арбитража по иску "Газпрома" по расторжению в текущий период времени действующего контракта", – добавил он.

В эфире радио Sputnik адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш высказала мнение о перспективах рассмотрения дела.

"Считаю, что у "Газпрома" очень велики шансы расторгнуть контракт, поскольку один из его пунктов предусматривает расторжение договора, и в случае несогласия другой стороны о досрочном его расторжении это можно сделать в судебном порядке. "Газпром" считает, что данный контракт уже не отвечает интересам компании. Более того, коммерчески данный контракт "Газпрому" не интересен. Поэтому он имеет право через суд отказаться от обязательств, которые этот контракт на него накладывает. Это хорошо, что именно сейчас начинается формирование коллегии арбитров для рассмотрения данного дела – Окружной суд Стокгольма отказал "Нафтогазу" в пересмотре своего решения об обеспечительных мерах в рамках пересмотра дела, в рамках рассмотрения заявления "Газпрома" об отмене арбитражного решения по взысканию миллиардов в пользу "Нафтогаза". То есть эти два дела идут параллельно. И можно надеяться, что в данном составе Стокгольмский арбитраж не будет действовать тенденциозно и однобоко", – сказала Мария Ярмуш.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 млрд долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте активов "Газпрома" в Швейцарии, 5 июня – об аналогичном решении суда в Нидерландах, а 19 июня – в Великобритании.

Вместе с тем "Газпром" 14 июня добился в апелляционной инстанции приостановки исполнения "транзитного" решения.

Накануне в четверг, 28 июня, суд в Швеции оставил в силе приостановку исполнения решения арбитража Стокгольма по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на транзит газа через Украину.

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