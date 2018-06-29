Экономист: США нарушили правила торговли, которые сами и писали

Россия подала иск в ВТО из-за пошлин США на сталь и алюминий. В эфире радио Sputnik проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец высказал мнение о том, кто выиграет в этом споре и как будет дальше развиваться ситуация.

Россия подала иск во Всемирную торговую организацию, обжаловав дополнительные пошлины США на сталь и алюминий, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

"Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные США при введении данной меры. Помимо России, иски к США ранее направили Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия", – цитирует министра пресс-служба ведомства.

Первая стадия разрешения спора предусматривает консультации между сторонами, чтобы они могли урегулировать разногласия.

"Если в ходе консультаций такие пути найдены не будут, Россия сможет обратиться в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы для рассмотрения спора", – добавил Орешкин.

В конце марта США ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25 процентов и алюминия – десять процентов, в том числе из России. Вашингтон обосновал это соображениями национальной безопасности.

Многие торговые партнеры восприняли этот шаг негативно. Россия назвала решение нелегитимным и пообещала проработать все возможные механизмы реагирования.

В конце мая Москва уже уведомила ВТО о возможном введении пошлин на 537,6 млн долларов в год на американские товары. В июне Орешкин заявил, что страна введет пошлины на поставки из США строительно-дорожной техники и ряда других товаров, но лекарств среди них не будет.

В эфире радио Sputnik проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец высказал мнение, что ВТО, скорее всего, встанет на сторону России, но это большой пользы не принесет.

"Российские действия абсолютно оправданны, и скорее всего ВТО встанет на сторону России. Потому что очевидно – американцы нарушили правила международной торговли, которые, кстати, сами и писали. Одно время они их под себя ориентировали, считали, что это очень выгодно для Америки – низкие торговые барьеры. Теперь они развернулись на 180 градусов и меняют правила игры. Россия, скорее всего, в этом споре выиграет, потому что правда на нашей стороне. Но большой пользы это не принесет, потому что, скорее всего, Америка не пойдет на отмену заградительных барьеров для российских производителей на свой рынок просто потому, что такова нынешняя политика Соединенных Штатов – политика протекционизма. Они считают, что это для них выгодно, поэтому никакие решения арбитража ВТО для них законом не будут. Скорее всего, они их просто проигнорируют: отменят старые пошлины и введут новые, если (президент США Дональд) Трамп будет по-прежнему считать, что защита внутреннего рынка является для него электорально выгодной", – сказал Алексей Зубец.

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