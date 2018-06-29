Эксперт о провале на биатлоне танков "Оплот": какая оборонка, такая и армия

На Украине выясняют причины провала танков "Оплот" на биатлоне в Германии. Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что украинские боевые машины оказались абсолютно не готовыми к испытаниям.

На Украине создали рабочую группу, которая должна определить причины технических и конструкционных недостатков, обнаруженных у танков Т-84 "Оплот", неудачно выступивших на международных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge – 2018 в Германии. Об этом сообщает портал "Обозреватель".

К такому решению представители концерна "Укроборонпром", предприятий, работавших над Т-84, Минобороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВСУ пришли по итогам круглого стола, на котором обсудили неисправности "Оплота". Кроме того, они решили определить эффективные средства предупреждения подобных инцидентов.

В пресс-службе "Укроборонпрома" заявили, что системы управления огнем пяти Т-84 прошли в этом году ремонт и модернизацию. После этого проводились приемо-сдаточные испытания, во время которых заказчик – министерство обороны – проверил все узлы, агрегаты и качество работ.

Украинская команда стала последней на соревнованиях Strong Europe Tank Challenge, набрав 950 баллов. Первое место заняла Германия с 1450 баллами. Помимо Украины и ФРГ, в этом году в соревнованиях участвовали команды еще шести стран – Австрии, США, Франции, Великобритании, Швеции и Польши.

В эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков высказал мнение, что украинские "Оплоты" оказались абсолютно не готовыми к соревнованиям.

"Любое подобное соревнование – танковый биатлон у нас или в странах НАТО – всегда требует особой подготовки, причем и техники, и экипажа. Потому что права на ошибку у экипажей боевых машин нет. Они соревнуются и должны показать лучшее, что есть в их вооруженных силах. К сожалению, Украины это не коснулось. Та техника, которую они представили, оказалась не готова к испытаниям. И эта неготовность привела к тому, что все старания экипажа оказались тщетными: техника оказалась "сырая", в ней было много технических недоработок, нестыковок, которые привели к тому, что Украина в итоге заняла последнее место. Понятное дело, что танкистов в этих танках это абсолютно не порадовало, и некоторые кадры неисправности техники попали в интернет. В принципе, итог получился закономерным – состояние оборонной промышленности Украины и ее армия взаимосвязаны. Поэтому говорить о мощной армии, основу сухопутных войск которой составляют боевые танки "Оплот", "Булат", не приходится. Такие заявления не соответствуют действительности", – сказал Алексей Леонков.

Соревнования, которые организуют бундесвер и американская армия, проходят с 2016 года в немецком городе Графенвер и включают в себя 12 этапов, среди которых – стрельбы в наступлении и обороне, а также выполнение различных упражнений, в том числе стрельба из штатного оружия, вызов огневой поддержки, вождение боевых машин, распознавание цели, действия при применении противником оружия массового поражения, а также эвакуация поврежденного танка.

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