Политолог предположил, с чем связаны призывы Евросоюза к России по МН17

ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing рейса МН17 в 2014 году под Донецком. Политолог Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik прокомментировал позицию ЕС, отметив, что рациональное объяснение подобным призывам трудно найти.

Евросоюз призвал Россию признать свою ответственность и в полной мере сотрудничать в расследовании крушения Boeing на Украине в 2014 году, говорится в одобренных в пятницу заключениях евросаммита.

"Евросовет вновь заявляет о своей полной поддержке резолюции СБ ООН 2166 о крушении рейса MH17. Он призывает Российскую Федерацию признать свою ответственность и в полной мере сотрудничать со всеми усилиями по установлению истины, справедливости и подотчетности", – говорится в документе.

Политолог, публицист Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, чем можно объяснить подобные требования.

"Мотивацию Евросоюза сложно объяснить, и вообще найти какое-то рациональное объяснение такому требованию. Это же фактически вынести себе приговор. Не говоря уже о том, что сам факт вины России не признают даже малазийцы, они убеждены в этом и утверждают это. А для чего это нужно Евросоюзу – понятно. Им нужно легитимизировать уже сложившиеся конструкции, потому что Boeing стал поводом для введения санкций против России. Напомню, что если экономические санкции были введены после "крымской истории" (воссоединения Крыма с Россией – ред.), то секторальные санкции Евросоюз ввел против России после сбитого Boeing. И если сейчас выяснится, что это не Россия, то возникнет масса вопросов со стороны европейских граждан к своим правительствам – а что это было, зачем, почему, у кого вы идете на поводу и какая нам выгода? Потому что самый главный ущерб от санкций несет не Америка – инициатор санкций – а именно Европа. Я думаю, только этим и можно объяснить требования, чтобы Россия признала свою вину", – сказал Леонид Крутаков.

Международная следственная группа (JIT) ранее представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию авиакатастрофы, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

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