Военный эксперт прокомментировал планы США по борьбе с С-400

Американский генерал Джеймс Холмс рассказал о планах США по борьбе с российскими ЗРК С-400. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Подберезкин назвал ситуацию соревнованием между "щитом и молотом".

В США намерены объединить усилия ВВС и сухопутных войск, чтобы найти способ противостоять российской системе ПВО С-400. Об этом заявил глава боевого авиационного командования ВВС генерал Джеймс Холмс.

По его словам, основное беспокойство у американских военных вызывает возросшая по сравнению с системой С-300 дальность зенитно-ракетного комплекса, которая ограничивает радиус боевого применения самолетов четвертого поколения.

"У нас есть определенные возможности, которые мы объединим в плане разведки и управления, а также различные системы большого радиуса действия", – цитирует генерала Military.com.

На вопрос о том, планируют ли в США использовать имеющиеся системы ведения огня на большую дальность либо создать специальные гиперзвуковые ракеты, Холмс отвечать не стал.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин прокомментировал заявление американского генерала.

"В планах США – ничего нового. В данном случае развиваются средства нападения – авиационные, ракетные, но так же быстро совершенствуются средства обороны, в данном случае ПВО, ПРО. ЗРК С-400 – это оборонительное средство. Очень современное, совершенное, но оборонительное: нападать с помощью С-400 на кого бы то ни было невозможно, можно только защищаться. Понятно, что придется совершенствовать систему ПВО и ПРО, потому что совершенствуются средства нападения. Ракеты авиационного, морского и сухопутного базирования – как крылатые, так и баллистические, которые сейчас делают в США, достаточно быстро эволюционируют, увеличивается их дальность, сокращается в последней модели крылатых ракет отражающая поверхность, их труднее обнаруживать, они летят уже значительно ниже. Поэтому это соревнование между оборонительными и наступательными системами, как между щитом и мечом, было всегда и никогда не остановится", – сказал Алексей Подберезкин.

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