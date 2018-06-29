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Политолог: в оценке решения ЕС по мигрантам "есть определенное заблуждение"

(обновлено: 10:36 29.06.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги стран-участниц Европейского союза на саммите государств и правительств Евросоюза в БрюсселеФлаги стран-участниц Европейского союза на саммите государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Лидеры стран ЕС после многочасовых переговоров достигли соглашения по вопросам миграции, сообщил глава Евросовета. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik прокомментировал достигнутые договоренности.

Лидеры стран ЕС смогли по итогам почти 12-часовых переговоров достичь договоренностей по формулировкам документа о миграции, сообщил в пятницу глава Евросовета Дональд Туск.

"Главы 28 стран договорились по заключениям саммита, включая миграцию", – сообщил Туск в своем аккаунте Twitter.

Саммит ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Одобренный документ предусматривает усиление мер, направленных на ограничение въезда на территорию ЕС нелегалов, борьбу с организаторами трафика и создание контролируемых центров для мигрантов в Европе.

ЕС намерен еще больше активизировать усилия по пресечению действий контрабандистов, в частности, в Ливии. Для борьбы с трафиком нелегалов предлагается в сотрудничестве с третьими странами продумать концепцию создания региональных центров высадки мигрантов. Лидеры ЕС заявили и о необходимости значительно активизировать возвращение нелегальных мигрантов и согласились выделить второй транш в фонд для беженцев в Турции, с которой в 2016 году ЕС согласовал совместный план по борьбе с миграционным кризисом.

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 18 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Евросовет признал, что вторичная миграция внутри ЕС создает риски для регулирования "Шенгена" и призвал страны ЕС принять меры по противодействию таким перемещениям мигрантов внутри европейских границ.

В процессе обсуждения лидеры стран Союза столкнулись с жесткой позицией руководства Италии, которая временно блокировала принятие документов саммита до тех пор, пока не было принято удовлетворяющее ее решение по мигрантам.

Мигранты из Ливии ждут спасения силами итальянских кораблей
© AFP 2018 / Angelos Tzortzinis
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В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов прокомментировал соглашение, достигнутое лидерами стран ЕС.

"Это интереснейший процесс. Он может достаточно просто сломать позвоночник Евросоюзу, поэтому его важность первостепенна. Существует определенное заблуждение, что обсуждение было неконструктивным, итальянский премьер сопротивлялся, а потом все-таки сдался. На самом деле все несколько иначе. У (премьер-министра Италии Джузеппе) Конте, действительно, была очень жесткая позиция. Не то что бы он сдался – они согласовали документ путем его изменения. Теперь оживает идея создания лагерей беженцев. Италии позволят создавать собственные закрытые лагеря, где беженцы будут находиться без права перемещения. Я думаю, что Италия выиграла, в первую очередь, в финансах. То есть он изменил свою позицию, поскольку там прописано, что ЕС будет оказывать финансовую помощь не только на содержание лагерей, но и вообще на процесс урегулирования вопроса с беженцами. Думаю, взяли деньгами в данном случае", – сказал Александр Асафов.

По его мнению, миграционный вопрос – один из важнейших для Германии.

"Миграционный вопрос сейчас принципиален для (канцлера Германии Ангелы) Меркель. И если конструктивного решения, точнее применения этого решения, не найдут, то мы попрощаемся с политиком Ангелой Меркель. В Германии серьезнейший внутриполитический кризис. Думаю, судорожные поиски решения приведут к конструктивным изменениям. И тот курс, который проводился с 2015 года и привел к такому масштабному кризису, конечно, будет серьезно скорректирован. Но эта тема еще долго будет проблемной для ЕС", – считает Александр Асафов.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. А для любителей короткого, но емкого слова, – Twitter.

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