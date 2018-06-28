"Все сходят с ума по-своему". Эксперт о подготовке США к "подземным войнам"

США выделят 500 млн долларов на подготовку американских солдат к подземному бою, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец прокомментировал данную публикацию.

В американской армии считают, что в ближайшем будущем войны будут вестись на городской территории, которая обычно имеет систему подземных коммуникаций, пишет RT.

В статье приводятся данные The Times, судя по которым США выделяют порядка полумиллиарда долларов на подготовку солдат к условиям подземного боя и на оснащение их всем необходимым.

Более того, в США уже работают над изменением военной доктрины. По мнению военных, она должна учитывать, что конфликты все чаще будут вестись в городах вроде Сеула или столиц прибалтийских государств. В ноябре было опубликовано учебное пособие по подземной войне "для немедленного использования", пишет The Times.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал данную публикацию.

"Американцы постоянно анализируют войны будущего, постоянно меняют свою доктрину. Почему-то им показалось, что войны будущего будут вестись только в городах с плотной застройкой. Они считают, что каждый крупный населенный пункт противника будет неизбежно превращен в крепость, которую придется брать в тяжелых условиях: без воды, без света, без воздуха и так далее… Американцы – люди практичные, но они, конечно, фантазеры. У них есть деньги, и они по-своему сходят с ума. Для американцев 500 миллионов долларов при их почти 800-милиардном военном бюджете – это копейки. Кроме того, на подземные войны рассчитаны только подразделения спецназа, они немногочисленные. Так что на год для четырех батальонов эта сумма вполне адекватная. Но американцы, как братья Гримм, великие сказочники. Они любят впечатляющие фразы. Сейчас их внимание направлено на Северную Корею. Но северокорейцы давным-давно предусмотрели эту угрозу. Так что американцы могут не вылезти из-под земли. Нельзя считать северокорейцев настолько дикими, что они будут сидеть и ждать, когда американцы, как кроты, повылезают из нор и начнут штурмовать войска Ким Чен Ына. Это все смешные сказки", – сказал Виктор Баранец.

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