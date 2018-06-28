"Движение начинается с первого шага". Политолог о встрече Путина и Трампа

Объявлено, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля. Политолог Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik предположил, чего можно ожидать от встречи лидеров двух стран.

Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля, сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что президенты двух стран обсудят "текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений", а также актуальные вопросы международной повестки.

Как заявили в Белом доме, Путин и Трамп затронут тему двусторонних отношений России и США, а также ряд вопросов национальной безопасности.

Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к международным саммитам. Накануне в Россию для ее подготовки приезжал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он встретился с Путиным, главой российского МИД Сергеем Лавровым и представителями Совета безопасности.

Профессор Академии социального управления Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik предположил, чего можно ожидать от встречи лидеров двух стран.

"Любое движение начинается с первого шага. Наши отношения с Соединенными Штатами находятся в такой глубокой пропасти, что карабкаться по этой лесенке, которая ведет наверх, придется очень долго и это будет очень трудно: слишком многое произошло за это время. И те короткие встречи на международных саммитах, которые были – это не то, что нужно, чтобы все это обсудить. А сейчас предстоит полномасштабная официальная встреча лидеров двух стран, с протоколом и списком тем. Это совершенно другой формат. Я не думаю, что после этой встречи наши отношения сразу станут братскими, и мы из партнеров станем друзьями – надеяться на это было бы, конечно, глупо. Но я думаю, что Трамп заинтересован лично пообщаться с Путиным. Я наблюдаю за его высказываниями – и в Twitter, и которые он просто озвучивает – и мне кажется, что он со все большим уважением говорит о нашем президенте", – сказал Анатолий Петренко.

Лидеры России и США лично встречались дважды. В июле 2017 года президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы.

В ноябре Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге. Во время встречи они одобрили совместное заявление по Сирии. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!