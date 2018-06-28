Политолог оценил опыт, полученный российскими войсками в Сирии

Президент России Владимир Путин рассказал о выводе войск из Сирии. В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Евстафьев высказал мнение, что российские военные в САР показали совершенно новое качество взаимодействия.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле рассказал, как идет процесс вывода войск из Сирии.

По его словам, за последние несколько дней территорию страны покинули 13 самолетов, 14 вертолетов и 1140 человек личного состава. Президент добавил, что все это люди, имеющие опыт и прошедшие испытание боевыми действиями.

"И вам, и вашим сослуживцам предстоит в полной мере использовать этот опыт для боевой подготовки личного состава здесь, на территории Российской Федерации, для отработки самых сложных нестандартных задач", – сказал российский лидер.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт.

В 2015 году президент страны Башар Асад попросил Москву о военной помощи, началась операция российских ВКС с нанесением точечных ударов по наземным целям ИГ*. Она продлилась до декабря 2017 года, когда Путин поручил вернуть из Сирии значительную часть российского контингента.

За это время летчики ВКС совершили более 30 тысяч боевых вылетов, нанеся свыше 92 тысяч авиаударов и поразив более 96 тысяч объектов террористов.

Также были апробированы более 200 образцов вооружения.

В эфире радио Sputnik кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев высказал мнение, что российские военные получили в Сирии огромный боевой опыт.

"В Сирии российские войска приобрели колоссальный опыт ведения асимметричных боевых действий с хорошо вооруженным и очень хорошо подготовленным противником в условиях массированного применения цифровых средств обеспечения боевых действий. И это самое важное. Потому что можно говорить, что российские войска вели боевые действия именно в цифровом пространстве, активно используя новые формы и методы. Второй очень важный момент – это опыт партизанских, противодиверсионных форм боевой деятельности. И, наконец, это абсолютно неоценимый опыт взаимодействия между наземным и воздушным компонентом российских Вооруженных сил. Думаю, что в Сирии мы показали совершенно новое качество этого взаимодействия, которое нужно закреплять и дальше развивать", – сказал Дмитрий Евстафьев.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России

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