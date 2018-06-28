Крымский депутат: у Лондона есть причины опасаться встречи Путина и Трампа

В Британии опасаются, что договоренности, которых могут достичь президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, подорвут единство Запада, сообщают СМИ. Эти опасения прокомментировал в эфире радио Sputnik депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

В британском правительстве опасаются "мирного соглашения" между Россией и США, к которому президенты двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп могут прийти в ходе их ожидаемой встречи. Об этом со ссылкой на источники в кабмине сообщает The Times.

По мнению собеседников издания, гипотетическая "сделка" Москвы и Вашингтона невыгодна для НАТО. В Лондоне предполагают, что в ходе разговора Путин "убедит Трампа не участвовать в осенних военных учениях альянса в Норвегии" и согласует с американским президентом "признание аннексии Крыма и изменение санкционного режима в обмен на перемирие на востоке Украины".

"Конкретно нас беспокоит внезапное заключение подобия "мирной сделки" между Путиным и Трампом. Можно представить, как они говорят "Зачем нам столько военной техники в Европе?" и соглашаются начать ее отвод", – цитирует газета неназванного члена правительства.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik прокомментировал публикацию британской газеты.

"Мы знаем, что позиция Великобритании по отношению к России в последние годы иной раз звучала даже более враждебно, чем позиция Соединенных Штатов. Поэтому вполне понятно, что сегодня ряд одиозных британских политиков, наверное, не хотели бы, чтобы отношения между Западом и нашей страной улучшались. Но я здесь вижу со стороны официального Лондона и другие опасения. Сегодня "коллективный Запад" находится в кризисе внутренних отношений, мы это видели, например, на саммите G7 в Канаде. Старые правила игры кардинально меняются, единого взгляда на мировые процессы на Западе нет, и мы все больше видим не общую их позицию, а позиции отдельных государств. Это относится и к их отношению к России. А наиболее верные сателлиты США в Европе, такие как Великобритания, уже привыкли чувствовать вместе со своего рода внешним управлением со стороны Соединенных Штатов и их постоянную поддержку. Сейчас в США подходы меняются, такой безусловной поддержки больше нет – и в Лондоне этим вполне могут быть обеспокоены", – сказал Владислав Ганжара.

Он особо остановился на опасениях Лондона, что Дональд Трамп признает Крым частью Российской Федерации.

"Здесь можно делать только очень осторожные прогнозы. Мы уже слышали от Трампа в ходе его предвыборной кампании заявления в пользу налаживания отношений с Россией. Но со временем эти обещания превратились в поддержку антироссийской риторики. Да и вообще заявления Трампа часто носят противоречивый характер. В то же время я убежден в том, что и сам Трамп, и американская политическая элита понимают, что они не могут повлиять на объективную действительность. А она состоит в том, что Крым является неотъемлемой составной частью Российской Федерации и этот вопрос решен раз и навсегда. Поэтому я думаю, что все-таки движение в сторону реальности в отношениях Запада и России будет происходить", – сказал Владислав Ганжара.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота 2014 года на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

Российские власти неоднократно заявляли о том, что референдум прошел в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Как отмечал Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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