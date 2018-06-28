Эксперт: Западу все сложнее замалчивать последствия своих бомбежек в Сирии

Коалиция во главе с США признала вину в гибели почти 940 мирных жителей в Сирии и Ираке. В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник МГИМО, востоковед Юрий Зинин высказал мнение о том, почему Запад решил озвучить эти данные.

Удары коалиции во главе с США по Сирии и Ираку привели к гибели 939 мирных жителей, говорится в отчете объединения.

США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию "Непоколебимая решимость", направленную против террористов "Исламского государства"*, причем в Сирии они действуют без согласия официальных властей. За четыре года коалиция нанесла 29 596 ударов.

"За это время, основываясь на доступной информации, по оценке Совместной объединенной оперативной группы (CJTF-OIR), не менее 939 гражданских лиц были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции", – уточняется в заявлении, распространенном пресс-службой.

По состоянию на конец мая эта цифра составляла 892 человека.

В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник МГИМО, востоковед Юрий Зинин высказал мнение, что западной коалиции стало трудно скрывать правду.

"Это признание того, что действительно имело место и о чем говорили сирийские СМИ и другие объективные источники, следящие за событиями в Сирии. Но все факты, которые ранее приводились, отрицались коалицией по причине пропаганды, а вся вина возлагалась на бомбежки "беспощадной сирийской авиации". Все время шли беспочвенные обвинения в адрес сирийской армии, в том числе и в применении химических отравляющих веществ. Еще и втягивали в это российские ВКС. Но со временем правда открывается, и уже нельзя таить то, что реально происходит. Тем более что территория, которая все больше контролируется Дамаском, расширяется. Факты вскрываются. И последствия бомбежек коалиции уже замалчивать трудно", – сказал Юрий Зинин.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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