"Мы знаем, у кого – "стелс" и точность". Эксперт оценил новую ракету США

Американская армия получит новую ракету класса "воздух-земля". В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков рассказал об особенностях новых боеприпасов, отметив, что у России есть аналоги, превосходящие американскую разработку.

Армия США вскоре получит на вооружение новейшую ракету класса "воздух-земля" Joint Air-to-Ground Missile (JAGM) от компании Lockheed Martin, пишет портал Defense News.

Новая ракета придет на замену уже устаревшим ракетам того же класса AGM-114 "Хеллфаер". JAGM уже успешно прошла длившиеся более двух лет испытания, в ходе которых ее протестировали на всех платформах, включая вертолеты, самолеты, а также беспилотники.

Как отмечается, новая ракета имеет обновленную систему самонаведения, в которую встроен полуактивный лазер с миллиметровыми радиолокационными датчиками, что позволяет JAGM успешно противостоять стационарным и движущимся наземным и морским объектам в любых погодных условиях и в любое время суток.

Как сообщили в компании Lockheed Martin, новая ракета уже поступила в мелкосерийное производство. Согласно контракту, компания поставит вооруженным силам США 2631 ракет JAGM, поставка первой партии запланирована на начало 2019 года.

В эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков отметил, что первое боевое применение этой крылатой ракеты воздушного базирования было 14 апреля этого года, во время нанесения серии ракетных ударов по правительственным объектам в Сирии.

"Как известно, средства ПВО, обороняющие Дамаск, большинство ракет сбило, в том числе и эти ракеты. Разработчик ракет компания Lockheed Martin утверждает, что данный вид боеприпаса – по так называемой "стелс-технологии", что снижает вероятность его обнаружения средствами ПВО и тем самым облегчает выполнение множества задач. Основной профиль полета – низколетящий к цели, и, скорее всего, ракета унаследует от своих прародителей – крылатых ракет "Томагавк" – боевые части осколочно-фугасного, проникающего и кассетного типа. По дальности – предполагается до 1200 км. Данная ракета идет на смену всем предыдущим американским комплексам. Но у нас есть соответствующие аналоги – это ракеты Х-55, Х-101, которые по своим характеристикам превосходят американскую разработку. Что касается точности, то мы эти ракеты испытали в Сирии, и они показали себя высокоточными изделиями. Такой нюанс: американские средства разведки не смогли заметить пуск наших ракет. Так что понятно, у кого – "стелс" и точность", – сказал Алексей Леонков.

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