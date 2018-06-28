Эксперт: Баренцеву морю грозит катастрофа? Это просто гипотезы

Ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море. Директор программы "Климат и энергетика" WWF России Алексей Кокорин в эфире радио Sputnik прокомментировал выводы норвежских специалистов.

В северной части Баренцева моря наблюдаются резкие климатические изменения, сообщают норвежские ученые. Выводы исследователей опубликованы в научном издании Natural Climate Change.

По словам специалистов, арктический климат в регионе вскоре может поменяться на более теплый, присущий атлантической климатической системе.

Проанализировав данные за 1970-2016 годы, ученые выяснили, что объем пресной воды, которую Баренцево море получает из-за таяния льдов, снижается. Это нарушает баланс соленой и пресной воды.

Баренцево море можно поделить на две части с разными климатическими условиями: холодная северная и более мягкая южная. Экосистема северной части зависит от ледяного покрова. При нормальном климатическом цикле ледяной покров тает, насыщая море пресной водой, которая зимой вновь образует ледяной покров.

Ученые заявляют, что холодные воды отступают на север из-за напора теплых атлантических.

Кроме того, согласно исследованию, процесс потепления на Баренцевом море будет необратимым – в Арктике образовалась "горячая точка", и климатическое изменение губительно скажется на экосистеме моря.

Директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин в эфире радио Sputnik разъяснил, о чем идет речь в исследовании, и можно ли говорить, что региону грозит катастрофа.

"В этом исследовании говорится о положительной обратной связи – не о какой-то особо резкой, не о какой-то катастрофичной: теплее глубинные воды – меньше океанская стратификация – больше вертикальных движений воды – меньше льда. То есть речь идет о том, что северная часть Баренцева моря будет быстрее теплеть. Таким образом, выявлена некая гидрологическая особенность, добавляющая, грубо говоря, поток тепла и подтверждающая занос все более теплой воды из Атлантики. Больше в статье ничего нет. Ни о какой катастрофе речи не идет. Так же как не идет речь о климате, например, Мурманской области, речь идет, прежде всего, о севере Баренцева моря, а это район Шпицбергена, может, район Земли Франца-Иосифа. Статья океанологическая, там высказываются просто гипотезы. Действительно могут произойти какие-то изменения, ситуация на севере Баренцева моря действительно может измениться, но это уже 22 век, конечно. И даже если это будет, называть это катастрофой я бы не стал", – сказал Алексей Кокорин.

Вместе с тем он отметил, что людям стоит бережнее относиться к природе.

"Конечно, к этому вопросу надо относиться серьезно, ведь все это напрямую связано с усилением человеком парникового эффекта. Даже маленькое усиление приводит к существенным последствиям. И из этого нам надо сделать вывод – что стоит уменьшить воздействие человека на парниковый эффект, постепенно переходя на "зеленую" энергетику, и одновременно надо адаптироваться к тому, что происходит и будет происходить в ближайшие десятилетия", – заключил Алексей Кокорин.

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