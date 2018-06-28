Политолог: в Европе осознали – "натягивание" по делу МН17 гладко не пройдет

Представление в Ньювегейне доклада по расследованию крушения на востоке Украины в 2014 году лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines, рейс MH17. 28 сентября 2016

Представление в Ньювегейне доклада по расследованию крушения на востоке Украины в 2014 году лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines, рейс MH17. 28 сентября 2016

Евросовет призвал Россию принять ответственность и сотрудничать в расследовании по делу MH17. В эфире радио Sputnik политолог Кирилл Коктыш высказал мнение, что этот призыв на самом деле адресован не российской стороне.

Европейский совет призывает Россию принять ответственность и сотрудничать в расследовании крушения на востоке Украине в 2014 году малайзийского Boeing, говорится в проекте заключений открывающегося в Брюсселе двухдневного саммита ЕС.

"Европейский совет вновь заявляет о полной поддержке резолюции ООН 2166 относительно крушения рейса MH17. Он призывает РФ принять ответственность и в полной мере сотрудничать в обеспечении усилий по установлению истины, правосудия и ответственности", – говорится в документе, с которым ознакомился корреспондент РИА Новости.

Других упоминаний России проект заключений саммита по итогам первого дня заседания не содержит.

В эфире радио Sputnik член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш высказал мнение, что призыв Евросовета на самом деле адресован не России.

"Запад добивается легитимации своей позиции. Понятно, что это заявление адресовано даже не России. Оно адресовано европейскому обывателю, который живет в той информационной реальности, которую создали европейские СМИ, объявившие Россию "неконструктивной", мол, она изначально должна была нести ответственность. Поэтому все усилия России воспринимаются западным слушателем, зрителем как попытка "сокрыть следы преступления". Поэтому понятно, кому адресованы эти призывы. Комиссии нужно сделать заявку на объективность, каким-то образом снизить уровень односторонности своей интерпретации. Ведь есть и объективная сторона: например, Малайзия отказалась признать обвинения против России доказанными. Так что "натягивание" пиарной интерпретации на ту реальность, которую мы имеем, гладко не пройдет", – сказал Кирилл Коктыш.

Международная следственная группа (JIT) ранее представила промежуточные результаты расследования крушения Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17). Международное следствие утверждает, что самолет был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Москва категорически отвергает эти обвинения.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие. Он отметил, что РФ изначально предлагала совместную работу по расследованию, однако ее не допустили. При этом в работе следствия принимает участие Украина, несмотря на то, что Киев нарушил международные правила и не закрыл воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

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