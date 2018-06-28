Политолог: для возвращения в G7 нужно желание России. А его нет

Президент США Дональд Трамп убежден, что Россия вернется в G7 даже без выполнения Минских соглашений, заявил госсекретарь Майк Помпео. Это высказывание прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Андрей Кортунов.

Президент США Дональд Трамп глубоко убежден, что Россия вернется в клуб G7 даже без выполнения Минских соглашений, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в сенате.

"Я думаю, комментарии президента говорят сами за себя… Президент глубоко убежден, что иметь Россию частью этих важных геостратегических обсуждений неизбежно", – сказал он, отвечая на вопрос, хотели бы США видеть Россию в "Большой семерке" даже без выполнения Минских соглашений.

По словам Помпео, он готов обрисовать набор компромиссных вариантов для переговоров с РФ, однако какие из них могут быть в итоге вынесены на обсуждение, предсказать не может.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в эфире радио Sputnik прокомментировал высказывание Майка Помпео.

"Эта идея не в первый раз высказывается, Трамп уже об этом говорил на последнем саммите G7. Но для принятия такого решения необходим, во- первых, консенсус среди всех членов "семерки", а во-вторых – желание России вернуться в эту структуру. Насколько можно судить по высказываниям российских официальных лиц, такого желания сейчас нет. Россия считает, что большинство вопросов, которые ее интересуют, обсуждаются в других форматах, в том числе в формате "Большой двадцатки". Поэтому эта идея, как мне кажется – это скорее некая риторика, которая, возможно, является позитивным шагом, своего рода офертой российской стороне, но я не думаю, что за этим последуют какие-то практические решения", – сказал Андрей Кортунов.

Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году она сократилась до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.

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