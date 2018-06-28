Эксперт по химоружию: Запад считает, что имеет в ОЗХО "контрольный пакет"

Спецсессия ОЗХО проходила напряженно, заявил постпред РФ в организации Александр Шульгин. Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин в эфире радио Sputnik отметил, что шантаж стал обычной практикой западных стран.

Сессия конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия проходила в Гааге напряженно, западные страны играли "не по правилам", включая шантаж участников, заявил постпред РФ в ОЗХО Александр Шульгин. Он добавил, что эксперты ОЗХО продолжают работать с нарушением правил техсекретариата организации.

"Нам даже известны случаи открытого шантажа наших ближайших союзников", – сказал Шульгин.

Ранее участники специальной сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге одобрили предложенное Великобританией расширение мандата ОЗХО, разрешающее организации устанавливать виновных в химатаках. В поддержку проекта документа выступили 82 делегации, 24 – против.

Во вторник, 26 июня, Россия, Сирия и Иран выступили против одобрения британского проекта консенсусом и настояли на проведении обсуждения и голосования. Также российская делегация, опираясь на правила организации, потребовала обсуждения каждой поправки. В среду все поправки были отклонены по итогам голосования.

В эфире радио Sputnik бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин высказал мнение, что открытый шантаж и давление на участников ОЗХО стало обычной практикой Запада.

"Запад регулярно прибегает к политике шантажа, и основной их инструмент – это денежные вливания. Они несут значительную часть затрат и хотят, чтобы и в ООН, и в ОЗХО у них прав было больше. То есть они рассматривают эти международные организации как некое "акционерное общество": мол, у кого больше "пакет", у того и больше голосов. Конечно, все это выглядит очень некрасиво. В 2002 году они незаконно сняли с должности главу ОЗХО бразильца Жозе Бустани – просто пошли угрозы лично ему и его семье: мол, если с поста не уйдешь, то у твоего сына, который учится в США, завтра найдут два килограмма наркотиков… Вот примерно таким образом Запад, особенно англо-саксонские страны, продвигают свои интересы. А сейчас они пытаются вообще выйти из-под контроля ООН, чтобы без решения Совбеза они могли бы самостоятельно принимать процессуальные решения: расследовать и назначать виновных. Думаю, что это подрывает всю систему международной безопасности. Поэтому вызывает очень большую озабоченность", – сказал Игорь Никулин.

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